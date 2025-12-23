Tres heridos por inhalación de humo en el incendio de una vivienda en Torrent

Una mujer de 67 años necesitó ser llevada al Hospital La Fe mientras que otras dos personas, entre ellas otra mujer de la misma edad y una tercera de la que no se han facilitado datos, fueron trasladadas al Hospital General tras verse afectadas por la inhalación de humo. El incidente se produjo tras un incendio declarado durante la mañana en una vivienda ubicada en la calle Salvador, en la localidad valenciana de Torrent. Según informó el Consorcio Provincial de Bomberos y el Centro de Información y Coordinación de Urgencias (CICU), el fuego se originó poco después de las 10:15 del martes.

Tal como publicó el Consorcio, el sistema de emergencias movilizó al lugar una ambulancia del Servicio de Asistencia Médica de Urgencia (SAMU) y una unidad de Soporte Vital Básico (SVB), cuyos equipos médicos atendieron a las tres personas por intoxicación por humo. Según consignó el CICU, las tareas de atención sanitaria se centraron en la estabilización de las afectadas y su posterior evacuación a los centros hospitalarios mencionados para continuar con la observación y tratamiento clínico.

El operativo para extinguir el incendio contó con la intervención de tres unidades de bomberos procedentes de los parques de Torrent y Catarroja, además de la presencia de un sargento del parque de Torrent, informaron las autoridades a cargo del Consorcio. Los equipos trabajaron en la contención del fuego para evitar que las llamas alcanzaran otras partes del inmueble o inmuebles colindantes. De acuerdo con los detalles aportados por los servicios de emergencia, los bomberos lograron acceder a la vivienda afectada y controlar la situación, lo que permitió que el resto de vecinos no tuviera que ser evacuado ni resultara herido.

Según especificó el medio, hasta el momento no se han aportado datos sobre el origen exacto del fuego ni sobre la identidad de la tercera persona atendida. Los heridos presentaban síntomas derivados de la exposición al humo generado durante el siniestro, motivo por el que se consideró necesario su traslado inmediato a hospitales de referencia para un control más exhaustivo de su estado de salud.

El medio indicó que el despliegue de medios sanitarios y de extinción respondió a la gravedad potencial de la situación, dadas las características del inmueble y la hora a la que se declaró el incendio, que coincidió con el horario habitual de ocupación residencial. Las condiciones en las que se produjo el incidente propiciaron una rápida intervención de los efectivos, que lograron restablecer la seguridad en el edificio y sus alrededores.

En cuanto a la coordinación entre los distintos cuerpos, según detallaron tanto el Consorcio como el CICU, la intervención conjunta de bomberos y personal sanitario permitió dar una respuesta en tiempo adecuado, lo que resultó especialmente relevante para evitar complicaciones mayores en los afectados y límites en los daños materiales.

Hasta el cierre de la información, el Consorcio y el CICU seguían supervisando la evolución clínica de los heridos, a la espera de valoraciones adicionales por parte de los equipos médicos de los hospitalizados y de los informes técnicos sobre la vivienda afectada.