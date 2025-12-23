El Ministerio de Defensa ruso comunicó a través de su canal oficial la conquista de Prilipka, en la provincia de Járkov, y Andrivka, en la región de Dnipropetrovsk, y declaró que ambas localidades quedaron bajo control de sus fuerzas en el contexto de la ofensiva militar en Ucrania. Según informó el medio, las autoridades ucranianas no respondieron a estas afirmaciones y no han formulado ninguna declaración oficial después de la actualización rusa sobre el avance de tropas.

Tal como publicó el medio, estas acciones forman parte de los movimientos que Rusia mantiene en varias zonas de Ucrania, país en el que las hostilidades se han extendido desde febrero de 2022 tras la orden de invasión del presidente ruso, Vladimir Putin. Las fuerzas rusas han incrementado su actividad militar desde entonces, consiguiendo avances en diversas provincias mientras continúan los enfrentamientos y la resistencia ucraniana en distintas áreas estratégicas.

El Ministerio de Defensa ruso destacó que no solo se han registrado progresos en la línea del frente en las regiones de Járkov y Dnipropetrovsk, sino también que el epicentro de los avances recientes radica en la provincia de Donetsk. El medio detalló que Moscú anexionó formalmente, en septiembre de 2022, las provincias parcialmente ocupadas de Donetsk, Lugansk, Jersón y Zaporiyia, ampliando así el control en el este y sur del territorio ucraniano. Estas anexiones han modificado el mapa del conflicto y han estado acompañadas de una intensificación de los combates en los alrededores de las áreas bajo disputa.

De acuerdo con la fuente, además del avance en Donetsk, las fuerzas rusas han logrado penetrar en otras provincias ucranianas, especialmente en Járkov, Sumi y Dnipropetrovsk, lo que evidencia el alcance de la ofensiva en el este y centro del país. Moscú ya había consolidado territorio con la anexión de la península de Crimea en 2014, lo que marcó un punto de inflexión en la relación entre ambos países y en la situación de seguridad de la región.

El medio indicó que, en el escenario actual, las autoridades ucranianas optaron por no hacer comentarios públicos relativos a estas conquistas reportadas por Rusia respecto a nuevas localidades. La falta de confirmación por parte de Kiev deja en suspenso la verificación de los datos provenientes del Ministerio ruso, mientras la ofensiva continúa en múltiples frentes y la situación sobre el terreno permanece sujeta a cambios constantes.

En el contexto de la invasión, la ofensiva rusa sobre Ucrania ha estado marcada por extensas operaciones militares, reajustes estratégicos y episodios de avances y retrocesos en distintas áreas clave del país. Los anuncios recientes de Moscú forman parte de esta dinámica, en la que la toma de localidades y la consolidación del control territorial han constituido ejes centrales dentro de las prioridades militares del Kremlin, según consigna el medio. Desde la anexión de Crimea y los movimientos hacia Donetsk, Lugansk, Jersón y Zaporiyia, las fuerzas rusas han mantenido un despliegue centrado en asegurar áreas consideradas de importancia estratégica.

El parte publicado por el Ministerio de Defensa ruso destacó, además, el enfoque de las tropas en incrementar su presencia en las regiones más sensibles, mientras que en las áreas bajo conflicto se han registrado desplazamientos de civiles, daños a infraestructura y combates recurrentes. Nikopol, al oeste de la región de Dnipropetrovsk, y las zonas más próximas a la línea de frente en Járkov, se han visto afectadas en ocasiones anteriores por los avances y bombardeos, lo que contextualiza la importancia de la toma de Andrivka y Prilipka en el actual mapa del conflicto.

En septiembre de 2022, la anexión de cuatro provincias ucranianas permaneció sin reconocimiento por parte de la comunidad internacional, reforzando las tensiones diplomáticas y la respuesta ucraniana en los foros internacionales. El medio recordó que tanto Donetsk como Lugansk habían registrado enfrentamientos de alta intensidad en el pasado reciente, y que la expansión a Járkov y Dnipropetrovsk implica una ampliación de los objetivos militares declarados por Moscú.

Desde el inicio de la guerra, la situación humanitaria se ha deteriorado en las áreas ocupadas y en los territorios aledaños a los combates. La notificación del Ministerio ruso sobre la captura de nuevas localidades como Prilipka y Andrivka se suma a una serie de comunicados que han acompañado el desarrollo del conflicto, con el control de zonas adicionales por parte de las fuerzas que despliega Moscú al este y sur de Ucrania, indicó el medio. Ante la continuidad de la ofensiva y el tránsito de la línea del frente por diferentes provincias, las declaraciones y comunicados de ambas partes suelen ser objeto de escrutinio internacional, principalmente ante la dificultad de verificación independiente de lo que sucede en áreas bajo ocupación o combates activos.

El desarrollo del conflicto continúa generando impacto regional e internacional, mientras la documentación de avance territorial, los anuncios de anexión y las operaciones militares siguen en la agenda informativa tanto de Moscú como de Kiev. La afirmación rusa sobre la conquista de Prilipka y Andrivka representa el capítulo más reciente en el proceso de expansión territorial emprendido desde el inicio de la ofensiva, reportó el medio.