Menos de uno por ciento de los funcionarios rusos cuenta con familiares que hayan participado en el conflicto militar en Ucrania, según datos presentados recientemente por el medio independiente ruso Proekt y recogidos por el Ministerio de Defensa del Reino Unido. De acuerdo con el estudio citado por la cartera británica, los procesos de reclutamiento impulsados por el gobierno ruso durante la invasión a gran escala de Ucrania, iniciada en febrero de 2022, han tenido una presencia mínima entre ciudadanos urbanos de etnia rusa, concentrándose en cambio en zonas empobrecidas y regiones habitadas mayoritariamente por minorías étnicas.

El Ministerio de Defensa británico, a través de su comunicación en la red social X, afirmó este martes que los ciudadanos urbanos rusos han estado escasamente representados en las filas militares y en el total de bajas registradas en el contexto de la guerra. Según detalló la fuente, la proporción de este sector de la población en el conflicto resulta notablemente baja en comparación con el resto del país, pese al elevado coste humano registrado por Rusia tras el inicio de la ofensiva militar. Las autoridades británicas calcularon que las bajas acumuladas superan las 400.000 entre muertos y heridos durante 2024 y 2025.

Según el análisis divulgado por el Ministerio de Defensa del Reino Unido, el patrón de reclutamiento ruso muestra una tendencia marcada hacia la captación en regiones socialmente desfavorecidas, donde los incentivos económicos resultan más efectivos para atraer nuevos soldados. Esta política también contribuye a limitar las consecuencias sociales y políticas en las principales ciudades rusas, cuyos habitantes poseen mayor peso institucional y visibilidad política.

El comunicado oficial remarca que priorizar el reclutamiento en territorios alejados de los centros urbanos y políticos de Rusia permite al aparato estatal minimizar el impacto del conflicto entre la población con más capacidad de influir en las decisiones nacionales. Según consignó el Ministerio de Defensa británico, “el aparato estatal ruso aprovecha mejor los incentivos financieros” focalizando la captación en esas áreas, al mismo tiempo que restringe el efecto directo de la guerra en los centros urbanos, donde reside una parte significativa de las élites y la clase política.

El informe también cita las conclusiones del estudio publicado por Proekt, que expone la baja implicación de las familias de altos funcionarios en la invasión de Ucrania. De acuerdo con los datos recogidos por el medio independiente, menos del uno por ciento de estos individuos cuenta con familiares directos que hayan intervenido en el frente militar, lo que refuerza la tendencia de desvinculación entre los sectores más privilegiados del país y la guerra.

Además, el Ministerio de Defensa del Reino Unido señaló que las autoridades rusas, incluido el presidente Vladimir Putin y la cúpula del poder, mantienen la disposición a aceptar una alta cifra de bajas siempre que esta no perjudique de forma significativa el respaldo público a la guerra ni desestabilice la lealtad de las élites políticas. Para preservar la continuidad del esfuerzo militar en Ucrania, el Kremlin estima esencial que las pérdidas puedan ser reemplazadas sin afectar la base de apoyo interno y sin provocar tensiones en los sectores con mayor capacidad de presión.

Estas informaciones divulgadas por los servicios de Inteligencia del Reino Unido ofrecen detalle sobre los desafíos enfrentados por el mando ruso al sostener la campaña militar en el largo plazo. El impacto diferenciado del reclutamiento sobre los distintos segmentos sociales de Rusia evidencia una estrategia orientada a preservar la cohesión en las áreas más influyentes social y políticamente, derivando el grueso del coste humano hacia las regiones con menor capacidad de influencia institucional.

Las cifras recopiladas y la disparidad en la procedencia de los militares movilizados, según se desprende de la información recogida por Proekt y difundida por el Ministerio de Defensa británico, reflejan la aplicación de criterios selectivos en la formación de las unidades que sostienen la presencia rusa en Ucrania desde 2022.