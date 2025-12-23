Agencias

Loterías pagó más de 70 millones de euros en premios del Sorteo de Navidad 2025 el mismo 22 de diciembre

Loterías y Apuestas del Estado ha pagado un total de 70.248.260 euros en premios a los ganadores del Sorteo Extraordinario de Navidad 2025 el mismo día de la celebración, el 22 de diciembre, según datos facilitados por la entidad a Europa Press.

Del total, 2.070.700 euros corresponden a los premios mayores, aquellos superiores a 2.000 euros que se pagan por las entidades financieras, y 68.177.560 euros correspondientes a premios menores, de importe inferior a 2.000 euros, que se abonan en los puntos de venta.

Este año el número 79.432 ha sido agraciado con el premio 'Gordo', dotado con 4 millones de euros para cada serie, y ha bendecido la provincia de León después de un año trágico marcado por los incendios de este verano, al tiempo que la ciudad de Madrid ha vuelto a repetir entre las más afortunadas con el primer premio.

El número 70.048, agraciado con el segundo premio dotado con 1.250.000 euros a la serie, se ha vendido de forma íntegra en la administración de la calle Barquillo de Madrid, repartiendo un total de 247,5 millones de euros en 198 series.

Por su parte, el 90.693, el número agraciado con el tercer premio dotado con 500.000 euros a la serie, ha pasado por lugares de casi toda España: De la popular gasolinera de 'La Chasnera', ubicada en el kilómetro 54 de la TF-1, a una pastelería en el barrio coruñés de Los Rosales, que lleva en ese local solo nueve meses.

Además, los números 78.477 y 25.508, los dos cuartos premios dotados cada uno con 200.000 euros a la serie, han repartido la suerte por gran parte de España, al caer en administraciones que ya habían repartido premio como entre afortunados que se estrenaban por primera vez en este sorteo.

En concreto, el 78.477 ha resultado agraciado con el primero de los dos cuartos premios, que ha recaído en administraciones de nueve provincias: Jaén, Madrid, Barcelona, Burgos, Vizcaya, Gerona, Segovia, Toledo y Valencia.

En el caso del número 25.508, ha resultado agraciado con el segundo de los dos cuartos premios y ha caído en 16 provincias: Alicante, Málaga, Cádiz, Madrid, Almería, Barcelona, Burgos, Cáceres, Cantabria, Jaén, Lérida, Ourense, Santa Cruz de Tenerife, Toledo, Valencia y Valladolid.

Finalmente, los ocho quintos premios han regado España de millones.

