Agencias

La Justicia brasileña autoriza que Bolsonaro sea operado el día de Navidad

Guardar

El juez del Tribunal Supremo de Brasil Alexandre de Moraes ha autorizado este miércoles la intervención quirúrgica del expresidente Jair Bolsonaro para el día de Navidad, tras la solicitud presentada por la defensa.

Con el visto bueno del juez, que ejerce como instructor del caso por golpe de Estado, Bolsonaro será ingresado este jueves en un hospital de Brasilia, donde será operado un día después de una hernia inguinal. De Moraes ha permitido también que su esposa, Michelle, le acompañe durante el proceso.

Bolsonaro se encuentra cumpliendo su pena de 27 años de prisión por golpe de Estado desde finales de noviembre, cuando fue trasladado a un centro de detención en la sede de la Policía Federal en Brasilia, después de que intentara sin éxito quitarse la tobillera electrónica que portaba durante el arresto domiciliario.

El magistrado es el encargado de decidir no solo sobre las demandas relacionadas con la situación penitenciaria de Bolsonaro, sino también sobre las del resto de los condenados por la fallida trama golpista de finales de 2022.

En esta ocasión, la cirugía a la que se someterá el expresidente brasileño no es de urgencia, si bien los médicos aconsejan que se pase por dicho procedimiento lo antes posible para evitar un posible empeoramiento de su estado de salud.

Bolsonaro, de 70 años, ha pasado por varias cirugías para tratar problemas abdominales, hernias y obstrucciones intestinales, coincidiendo con el apuñalamiento que sufrió en 2018 cuando era candidato presidencial. En septiembre de este año fue operado por una serie de lesiones cutáneas.

Temas Relacionados

EuropaPress

Últimas Noticias

Investigan el hallazgo del cadáver de una mujer en un descampado con aparentes signos de violencia

Las autoridades continúan las labores de identificación y esclarecimiento tras encontrar un cuerpo sin vida en una zona aislada de Málaga, mientras los análisis forenses y la recolección de pruebas son claves para comprender el caso y avanzar en las líneas de investigación

Investigan el hallazgo del cadáver

La AEMPS publica un manual para que cualquier persona pueda contribuir a mejorar la seguridad de los fármacos

Infobae

Hisense impulsa el hogar inteligente con nuevos frigoríficos PureFit y un sistema modular de lavandería X-Zone Master

Hisense impulsa el hogar inteligente

El estadounidense Tien se redime como campeón de la Next Gen ATP

Learner Tien logró superar a Alexander Blockx en la final de Yeda, consiguiendo así el preciado trofeo de las Next Gen ATP Finals tras una revancha por su derrota del año pasado y confirmando su proyección en el circuito juvenil

El estadounidense Tien se redime

Morgan Rogers doblega al United para un Aston Villa candidato a la Premier

Con una actuación decisiva, el delantero inglés marcó dos veces en Villa Park y sostuvo la racha ganadora del conjunto dirigido por Unai Emery, que se afianza en la parte alta de la tabla y presiona al líder Arsenal

Morgan Rogers doblega al United