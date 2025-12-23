Agencias

La defensa de Bolsonaro solicita al Supremo de Brasil que pueda ser operado el día de Navidad

Guardar

El equipo legal del expresidente brasileño Jair Bolsonaro ha solicitado este miércoles al Tribunal Supremo que le permita el traslado a un hospital de Brasilia para someterse a una nueva intervención quirúrgica para tratar una hernia inguinal.

Los abogados de Bolsonaro han solicitado al juez instructor del caso por golpe de Estado, Alexandre de Moraes, permiso para que el expresidente brasileño pueda ser internado este jueves "para que se someta a los exámenes y preparativos necesarios previos al procedimiento quirúrgico".

Bolsonaro se encuentra cumpliendo su pena de 27 años de prisión por golpe de Estado desde finales de noviembre, cuando fue trasladado a un centro de detención en la sede de la Policía Federal en Brasilia, después de que intentara sin éxito quitarse la tobillera electrónica que portaba durante el arresto domiciliario.

Ahora De Moraes tiene 24 horas para pronunciarse al respecto. El magistrado es el encargado de decidir no solo sobre las demandas relacionadas con la situación penitenciaria de Bolsonaro, sino también sobre las del resto de los condenados por la fallida trama golpista de finales de 2022.

En esta ocasión, la cirugía a la que se sometería el expresidente brasileño no es de urgencia, si bien los médicos aconsejan que se pase por dicho procedimiento lo antes posible para evitar un posible empeoramiento de su estado de salud.

Bolsonaro, de 70 años, ha pasado por varias cirugías para tratar problemas abdominales, hernias y obstrucciones intestinales, coincidiendo con el apuñalamiento que sufrió en 2018 cuando era candidato presidencial. En septiembre de este año fue operado por una serie de lesiones cutáneas.

Temas Relacionados

EuropaPress

Últimas Noticias

Vivienda publica convocatoria para seleccionar al comisariado de la XIV Bienal Iberoamericana de Arquitectura

Vivienda publica convocatoria para seleccionar

Tamara Falcó desata críticas por pasear a sus cinco perros sueltos y sin correa

Tamara Falcó desata críticas por

Fallece el actor Celso Bugallo a los 78 años

Reconocido por sus trabajos con Alejandro Amenábar y Fernando León de Aranoa, el intérprete nacido en Sanxenxo deja una influencia perdurable en las artes escénicas tras una carrera que abarcó premios Goya y amplias colaboraciones en cine y teatro

Fallece el actor Celso Bugallo

Celso Bugallo muere a los 78 años

Reconocido por su inolvidable papel en ‘Mar adentro’ y ganador del Goya, el intérprete gallego deja una trayectoria que abarcó cine, teatro y televisión, generando homenajes en el ámbito cultural tras su partida este fin de semana en Galicia

Celso Bugallo muere a los

El piloto Juan Cruz Yacopini sufre lesiones en las cervicales y no correrá el Rally Dakar 2026

El campeón mundial de Bajas Cross-Country afronta un delicado estado de salud tras sufrir un grave accidente acuático, requiriendo ventilación mecánica y permaneciendo en observación, mientras su futuro deportivo queda supeditado a la evolución médica y próximos partes oficiales

El piloto Juan Cruz Yacopini