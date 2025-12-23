La AESAN advierte de la presencia de avellanas y almendras sin etiquetar en un lote de clavo molido de Manjares y Jorge

La Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición (AESAN) ha señalado que el producto identificado como 'Clavo molido' de las marcas Manjares y Jorge presenta un lote en el que las avellanas y almendras figuran como ingredientes no declarados en el etiquetado. Esta situación afecta al lote 23053J, con fecha de caducidad en febrero de 2026, contenido en envases de vidrio de 37 gramos cada uno. La AESAN ha solicitado la retirada inmediata de dicho lote de los puntos de venta y ha instado a las personas alérgicas a las avellanas y almendras a que no lo consuman, según informó el propio organismo.

El aviso se publicó tras recibir una notificación procedente de las autoridades sanitarias de la Comunidad Valenciana, quienes identificaron la omisión en la declaración de los frutos secos en el etiquetado de este lote específico de clavo molido. El medio oficial AESAN detalló que la distribución inicial del lote abarca las comunidades autónomas de Extremadura, Comunidad Valenciana, Castilla-La Mancha y Andalucía. No obstante, el organismo advirtió que podrían existir redistribuciones a otras regiones del país, por lo que no descarta un alcance más amplio.

“El producto afectado es ‘Clavo molido’, de las marcas Manjares y Jorge, con número de lote 23053J y fecha de caducidad 02/2026. Se presenta en un envase de cristal con un peso por unidad de 37 gramos'', precisó la agencia estatal, que depende del Ministerio de Consumo. Esta información se difundió a través del Sistema Coordinado de Intercambio Rápido de Información (SCIRI), mecanismo mediante el cual se da aviso y seguimiento a la retirada de productos con posibles riesgos sanitarios en el mercado español.

Entre las recomendaciones, la AESAN remarcó que únicamente las personas que presentan alergias a avellanas o a almendras deben abstenerse de consumir el producto, ya que para el resto de la población “no comporta ningún riesgo”. La entidad ha enfatizado que su advertencia se dirige exclusivamente a quienes pudieran sufrir una reacción alérgica, mientras que para el resto de consumidores no se han detectado problemas derivados por la presencia accidental de estos frutos secos en el lote señalado.

Las autoridades recomiendan a quienes tengan este producto en sus hogares que comprueben el lote y descarten cualquier envase que corresponda a la numeración afectada. Además, la AESAN exhorta a los comercios a verificar su inventario y asegurar la retirada inmediata de dichos envases para evitar riesgos entre los consumidores alérgicos. La agencia, según consignó en su canal oficial, trabaja en coordinación con los servicios de inspección autonómicos para garantizar que el producto no permanezca disponible al público.

El Sistema Coordinado de Intercambio Rápido de Información (SCIRI) permite la transmisión ágil de alertas alimentarias entre las comunidades autónomas y la administración central. Según reportó la AESAN, esta metodología asegura que los productos puedan rastrearse y retirarse de manera eficaz cuando se detectan anomalías o riesgos, permitiendo actuar rápidamente ante situaciones como la notificada con el lote de clavo molido de Manjares y Jorge.

Los lotes afectados fueron puestos en circulación en varias comunidades autónomas, lo que ha motivado la vigilancia en los canales de distribución. Las autoridades sanitarias solicitan colaboración ciudadana para identificar cualquier existencia del lote señalado y proceder a su devolución o eliminación, tal como especificó la AESAN en su informe oficial.

Finalmente, la agencia subraya que la medida se toma estrictamente por la ausencia de información sobre alérgenos en la etiqueta, lo que constituye un incumplimiento de la normativa en materia de seguridad alimentaria. La omisión podría ocasionar episodios de alergia grave en personas sensibles, motivo por el cual se activó el protocolo de alerta y retirada. La AESAN ha insistido, conforme a la información publicada, en que la alerta no tiene repercusiones para la salud de la población general.