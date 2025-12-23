Agencias

El Barça visitará Anoeta el domingo 18 de enero y el Real Madrid recibirá al Levante el sábado 17

El FC Barcelona se enfrentará a la Real Sociedad en Anoeta el próximo domingo 18 de enero, a las 21.00 horas, y el Real Madrid recibirá al Levante UD el sábado 17, a las 14.00, en partidos correspondientes a la jornada 20 de LaLiga EA Sports 2025-26, según un comunicado.

LaLiga desveló este martes los horarios de la jornada 20 de LaLiga EA Sports, sujetos a modificación en función de los emparejamientos de octavos de final de la Copa del Rey. Arrancará el viernes 16 de enero a partir de las 21.00 horas con el partido entre el RCD Espanyol y el Girona CF, y finalizará el lunes 19, a la misma hora, en el estadio Martínez Valero con el choque entre el Elche CF y el Sevilla FC.

El actual líder de la competición, el Barça, después de la disputa de la Supercopa de España en Arabia Saudí, visitará a la Real Sociedad en Anoeta el sábado 18 de enero, a las 21.00. En una jornada dominical en la que el Atlético de Madrid recibirá al Deportivo Alavés (16.15), el Valencia CF viajará a Getafe (14.00) y el RC Celta se medirá al Rayo Vallecano en Balaídos (18.30).

El sábado 17 de enero, los partidos se abrirán con el Real Madrid-Levante en el Santiago Bernabéu (14.00) y también se disputarán el RCD Mallorca-Athletic Club (16.15), el CA Osasuna-Real Oviedo (18.30) y el Real Betis-Villarreal CF (21.00).

--HORARIOS JORNADA 20 DE LALIGA EA SPORTS 2025-26:

-Viernes 16 de enero.

RCD Espanyol - Girona CF 21.00.

-Sábado 17.

Real Madrid CF - Levante UD 14.00.

RCD Mallorca - Athletic Club 16.15.

CA Osasuna - Real Oviedo 18.30.

Real Betis - Villarreal CF 21.00.

-Domingo 18.

Getafe CF - Valencia CF 14.00.

Atlético de Madrid - Deportivo Alavés 16.15.

RC Celta - Rayo Vallecano 18.30.

Real Sociedad - FC Barcelona 21.00.

-Lunes 19.

Elche CF - Sevilla FC 21.00.

