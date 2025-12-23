El Atlético de Madrid pone el foco de su tradicional mensaje navideño en la salud mental

El mensaje final del spot del Atlético de Madrid, “Yo contigo estaré. Siempre te animaré. Nunca tú solo caminarás”, busca transmitir la importancia del acompañamiento y el apoyo en momentos de dificultad emocional. La campaña ha sido presentada en el contexto de su tradicional mensaje navideño, que este año pone especial énfasis en la salud mental y el bienestar de la comunidad atlética. Según la información publicada por el propio club en su página web y recogida por diferentes medios, el Atlético utiliza uno de los momentos con mayor implicación emocional del calendario, la Navidad, para impulsar la prevención, el tratamiento y el acompañamiento de personas que afrontan dificultades emocionales.

De acuerdo con el comunicado oficial del club rojiblanco, el mensaje navideño se ha centrado en los “partidos interiores que nadie ve y que no dependen de los resultados deportivos”. El nuevo spot, titulado “Mercado”, se sitúa en un mercado de barrio de Madrid y narra la historia de Rosa, una pescadera, y Julia, una florista, cuyas rutinas diarias y ánimos suelen estar ligados al rendimiento de su equipo. Mediante la representación de estas figuras tradicionales, la pieza audiovisual revela cómo, a pesar del fervor y la pasión futbolística, existen luchas internas que permanecen al margen de los logros deportivos.

La iniciativa del Atlético de Madrid surge como respuesta a una problemática que, de acuerdo con la Organización Mundial de la Salud y su informe Mental Health Atlas 2024, afecta a una de cada ocho personas en todo el mundo. Entre los datos destacados por el club, se señala que patologías como la depresión y la ansiedad se mantienen como dos de las principales enfermedades que impactan globalmente a la población.

El propósito de la campaña, señaló el club en su comunicado replicado por medios como EFE, es “contribuir activamente a la conversación sobre la salud mental”. Con esta acción, la entidad pretende fomentar la visibilización, la prevención y la intervención desde una perspectiva colectiva y solidaria. La Fundación Atlético de Madrid colabora en el desarrollo de la campaña, que suma alianzas con Teléfono de la Esperanza, una organización reconocida por su labor de escucha activa y atención en situaciones de crisis emocionales.

El Teléfono de la Esperanza, pieza central en esta cruzada social, ofrece sus servicios durante las 24 horas de cada día del año, proporcionando apoyo inmediato, anónimo y especializado a quienes enfrentan la soledad o atraviesan crisis emocionales graves, incluido el riesgo de suicidio. Según expresa el comunicado del Atlético, la campaña busca reforzar esa labor al “facilitar recursos que permitan a las personas afectadas encontrar el apoyo profesional necesario”.

Entre las alternativas de apoyo propuestas, el club ha lanzado la página web www.esaclasedetristeza.com, una plataforma informativa que orienta sobre cómo recibir atención ante una situación crítica relacionada con la salud mental. En la web se listan canales de contacto tanto nacionales como internacionales disponibles en cualquier momento, de modo que cualquier persona que perciba un riesgo pueda acceder a ayuda de forma confidencial y rápida.

Además, la campaña incluye un apartado para quienes deseen sumarse como voluntarios al Teléfono de la Esperanza, con el objetivo de ampliar la red de asistencia para las personas en crisis desde cualquier punto de España. De esta manera, el club articula no solo la difusión de la problemática y la información sobre recursos de ayuda, sino también la convocatoria social para fortalecer la solidaridad y la capacidad de respuesta en situaciones de emergencia emocional.

El Atlético de Madrid, tal como destaca su comunicado y reprodujo la prensa, insiste en colocar el foco sobre los retos emocionales que atraviesan las personas, más allá del ámbito deportivo, apostando por el compromiso social y la intervención estructurada durante una celebración anual que tradicionalmente reúne a la comunidad rojiblanca en torno a un mensaje de unidad.