Detenido un hombre que tenía retenida a su madre octogenaria en una habitación en Menorca

Los servicios sanitarios que acudieron a un domicilio de Maó observaron en una mujer de más de 80 años hematomas en el cuello y la cara, así como una herida sangrante en la ceja izquierda con varios días de evolución. Tal como reportó la Policía Nacional de Maó este martes, la intervención se produjo después de que los agentes encontraron a la anciana en el dormitorio de su vivienda, sin poder levantarse de la cama y con claros indicios de haber estado retenida, mientras un hombre, su hijo, se hallaba en el salón incumpliendo una orden judicial de alejamiento respecto a su madre.

Según informó el medio, la alerta inicial llegó el 18 de diciembre desde los servicios sociales, quienes avisaron a la comisaría de Maó ante la ausencia de respuesta de la anciana en los últimos días, una situación inusual según su seguimiento habitual. Tras recibir el aviso, los agentes de la Unidad de Atención a la Familia y Mujer (UFAM) acudieron al lugar y comprobaron que la comida que el personal de ayuda entregaba diariamente no había sido recogida.

De acuerdo con la información de la Policía Nacional recogida también por los medios, los intentos por contactar a la mujer tanto por teléfono como al timbre de la vivienda resultaron infructuosos. Además, los vecinos aseguraron que no veían a la octogenaria desde hacía varios días. Durante el día 19 de diciembre, los agentes redoblaron los esfuerzos para localizar a la mujer o a su hijo, sobre el que pesaba una orden de alejamiento por mandato judicial, pero ninguna de las gestiones obtuvo resultados.

Frente a la posibilidad de que la mujer se encontrara en peligro, la Policía Nacional solicitó apoyo de los bomberos para lograr el acceso al interior de la vivienda. Una vez dentro, los agentes hallaron en el salón al hijo de la mujer, contraviniendo la prohibición judicial de acercamiento, y en una de las habitaciones localizaron a la octogenaria, postrada en la cama e incapaz de movilizarse.

El medio detalló que, inmediatamente, los servicios sanitarios realizaron una primera valoración de la víctima, constatando lesiones físicas recientes y heridas antiguas. Además, el estado de la vivienda indicaba acumulación de enseres y gran desorden, con comida sin recoger de varios días, ropa tirada y basura por diferentes lugares, según determinó la propia policía.

En el operativo, el hombre fue arrestado bajo acusaciones de delito de lesiones, malos tratos habituales y quebrantamiento de condena al incumplir la orden de alejamiento. El arrestado pasó después a disposición judicial y el juez dictaminó prisión provisional. Toda la actuación, según reiteró la Policía Nacional de Maó, se sustentó en los indicios detectados durante la intervención y la valoración sanitaria realizada a la anciana, cuya situación de vulnerabilidad saltó a la luz gracias a la coordinación entre los servicios sociales y las fuerzas policiales.