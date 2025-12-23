Cobo dice que la Iglesia debe ser "prudente" ante la polarización: "Sí puede acompañar para recuperar la ética"

Uno de los asuntos que se encuentra sobre la mesa en el ámbito eclesiástico y social es la posibilidad de que el Papa visite España en los próximos años. Esta eventual visita, planteada en el contexto de la celebración del centenario de Gaudí en 2026, ha sido valorada por el cardenal arzobispo de Madrid y vicepresidente de la Conferencia Episcopal Española (CEE), José Cobo, quien consideró “muy probable” la presencia del Pontífice en Barcelona y Madrid, aunque todavía restan por definirse las fechas y los detalles logísticos, de acuerdo con las declaraciones recogidas por Europa Press en una entrevista concedida a la emisora COPE.

Según publicó Europa Press, Cobo abordó el papel de la Iglesia en el contexto de fuerte polarización política que actualmente caracteriza a la sociedad española. El vicepresidente de la CEE afirmó que la institución religiosa debe actuar con “prudencia” en este momento de tensión, subrayando la importancia de acompañar a la sociedad en la recuperación de la ética y la construcción de consensos que, en sus palabras, “hemos olvidado muy rápidamente”. Cobo definió como misión de la Iglesia orientar y ofrecer horizonte, sin priorizar tanto el debate sobre los procedimientos o los protagonistas de la vida pública. Al respecto, el cardenal señaló que, ante la percepción de crispación y violencia, la labor de la Iglesia consiste en “recuperar el sentido del humor y mirarse a los ojos”, al tiempo que invitó a toda la ciudadanía, jóvenes y mayores, a reflexionar sobre la situación y “hacer sonar las alarmas”.

El medio Europa Press detalló también que Cobo ofreció un balance del año, en el que la Iglesia observa “mucho cansancio” entre la población y reconoce una “crisis democrática” debido a una falta de estructuras que, afirmó, requieren soluciones urgentes. El vicepresidente de la CEE habló de los niveles de tensión constatados en diversas situaciones, destacando la necesidad de respuestas ante los retos sociales que enfrenta el país.

En relación con la resignificación del Valle de Cuelgamuros, anteriormente conocido como Valle de los Caídos, Cobo explicó durante la entrevista en COPE, citada por Europa Press, que el proceso ha sido liderado y calendarizado desde las instancias gubernamentales. Precisó que “lo fundamental se ha salvado” en dicho monumento, mientras que la participación de la Iglesia se limitó a comunicar y registrar sus bienes, sin haber promovido ni iniciado las acciones vinculadas a la resignificación. Además, el cardenal se refirió a la cobertura mediática de la negociación entre el Ejecutivo y la Iglesia sobre Cuelgamuros, considerando que parte de la información divulgada “se ha leído todo ideologizadamente y a veces se ha sacado de contexto”. Cobo mencionó el impacto de ciertos medios de comunicación, a los que definió como “mercenarios de otros intereses”, y lamentó las consecuencias de informaciones que, según indicó, rozan la calumnia y afectan el honor de las personas y de figuras eclesiales. En esta línea, deslizó la posibilidad de valorar medios judiciales en los casos en que se produzcan agravios.

Europa Press informó que Cobo también identificó que “hay mucha gente que vive de lo católico sin ser católicos”, aunque manifestó su confianza en que los frutos de la negociación con el Gobierno en torno a Cuelgamuros aporte una reducción de la crispación social en torno a este tema.

En materia de vínculos entre la sociedad y el hecho religioso, el vicepresidente de la CEE manifestó que detecta “una cierta reconciliación con lo católico”. Apuntó que durante años, la percepción pública hacia la identidad cristiana enfrentó muestras de agresividad, pero valoró que el Papa Francisco ha impulsado una aproximación amable, invitando a los católicos a cultivar relaciones sanas y a entablar un diálogo social en el que la Iglesia ya no sea percibida como un actor hostil.

El abordaje de asuntos sociales tuvo también protagonismo en la entrevista, según reportó Europa Press. Cobo expresó su preocupación respecto a la crisis migratoria y la situación de las personas en situación de sinhogarismo, en particular a causa de la carencia de una ley estatal específica para atender esta problemática, el estancamiento de la regularización de migrantes sin papeles y la falta de un pacto global relativo a las migraciones. El cardenal recalcó la gravedad de la situación tras el desalojo de personas en Badalona, evidenciada durante el invierno y coincidiendo con las festividades navideñas, como un ejemplo de la vulnerabilidad de quienes viven en la calle. En este contexto, remarcó que “esto es la punta de un iceberg”, ya que el problema trasciende la cuestión migratoria y afecta de forma generalizada a quienes carecen de hogar.

Respecto a la Iniciativa Legislativa Popular (ILP) para la regularización extraordinaria de aproximadamente 500.000 migrantes, Cobo recordó, según consignó Europa Press, que la propuesta permanece “en un cajón”, a pesar de haberse presentado ante todos los grupos políticos. En su opinión, la falta de un acuerdo nacional impide que la sociedad aproveche “la oportunidad que es la migración” para integrarla plenamente con normalidad. Cobo planteó la necesidad de avanzar hacia una integración regulada y ordenada de los migrantes en la sociedad española.

Como parte de la agenda eclesial interna, Cobo hizo alusión a la próxima celebración de la Asamblea Presbiteral ‘Convivium’ que tendrá lugar este año en Madrid. Explicó que se trata de una oportunidad para fortalecer los vínculos internos entre los sacerdotes de la diócesis y visibilizar “estos son nuestros curas, que se reúnen alguna vez, que tienen vínculos y que tienen posibilidad de reunión”.

Finalmente, consultado por las motivaciones de la visita papal, el cardenal reiteró que el Papa ha estado invitado a visitar España desde el primer momento, señalando su profundo conocimiento sobre el país y, en particular, sobre la capital. Según reportó Europa Press, Cobo subrayó la sintonía del Pontífice con elementos tradicionales como la frase “de Madrid al cielo”, puntualizando que todos los elementos para la visita están sobre la mesa y que el periodo que se avecina será determinante para su concreción.