Agencias

Al menos dos muertos y más de una decena de heridos en ataques rusos contra zonas del norte de Ucrania

Guardar

Al menos dos personas han muerto y otras doce han resultado heridas este martes en varios ataques perpetrados en las provincias de Kiev y Yitomir, en el norte de Ucrania, en el marco de la invasión rusa, que comenzó hace casi cuatro años.

En el distrito de Vishorod, en la provincia de Kiev, una mujer ha muerto debido a la gravedad de las heridas sufridas durante un ataque de las fuerzas rusas, mientras que otras tres personas han resultado heridas, tal y como ha indicado el gobernador de la región, Mikola Kalashnik, en un comunicado.

"Se ha registrado un incendio en un edificio de dos plantas como resultado del ataque del enemigo. Quiero trasladar mis más sinceras condolencias a la familia de las víctima y a sus seres queridos", ha afirmado, al tiempo que ha alertado de que varias personas han tenido que ser hospitalizadas con heridas de metralla.

Asimismo, cuatro personas han resultado heridas en el distritos de Sviatoshinski, entre ellos un menor de 16 años.

Por otra parte, las autoridades ucranianas han informado de que un niño de cuatro años ha muerto y cinco personas han resultado heridas en un nuevo ataque contra la provincia de Yimotir, donde varias viviendas han resultado dañadas tras una noche de ataques masivos contra diferentes zonas del país.

El gobernador de la región, Vitali Bunechko, ha apuntado a través de Telegram que la zona se encuentra "bajo fuego enemigo por segundo día consecutivo". "Siguen cayendo fragmentos de proyectiles y de drones kamikaze", ha aclarado.

Temas Relacionados

EuropaPress

Últimas Noticias

Al menos dos trabajadores muertos por una explosión de metano en una mina de carbón en Polonia

Infobae

Transportes adjudica el mantenimiento de ascensores y escaleras en 120 estaciones de tren por 18,9 millones

Transportes adjudica el mantenimiento de

Rusia descarta por ahora un formato de negociación directa con Ucrania y EEUU

El Kremlin considera que aún no existen condiciones para encuentros con representantes ucranianos y estadounidenses, según el asesor presidencial Yuri Ushakov, quien señaló que la propuesta de diálogo trilateral no avanza ni se discute actualmente en Moscú

Rusia descarta por ahora un

El Gobierno aprobará el martes un decreto que prorroga los descuentos en el transporte y crea el abono único

La propuesta del Ejecutivo introduce una tarifa mensual que permitirá acceder a trenes regionales y autobuses interurbanos a partir de enero, además de extender rebajas para billetes urbanos e interurbanos por lo menos hasta junio del próximo año

El Gobierno aprobará el martes

Guardia Civil denuncia a un creador de contenido por actividades ilegales en el Parque Regional de la Sierra de Gredos

El análisis de videos difundidos en internet reveló acciones contrarias a la normativa ambiental, como vuelo no autorizado de drones y acceso a lagunas protegidas, lo que desencadenó varias sanciones para evitar el deterioro de ecosistemas vulnerables en la zona

Guardia Civil denuncia a un