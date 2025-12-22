Un tribunal de Malasia rechaza la solicitud de Najib para cumplir condena bajo arresto domiciliario

La Justicia de Malasia ha desestimado este lunes la solicitud del ex primer ministro del país Najib Razak, encarcelado desde hace más de tres años por blanqueo de capitales y abuso de funciones, para cumplir el resto de su condena bajo arresto domiciliario.

El Tribunal Superior malasio ha tomado esta decisión alegando que el documento real que permitiría al exdirigente pasar el resto de su condena reducida de seis años en su domicilio no se tramitó de acuerdo al procedimiento requerido según la legislación.

La jueza de la corte, Alice Loke, ha recordado que el rey de Malasia, el sultán Ibrahim Iskandar, debería haber consultado a la junta de indultos del país antes de emitir la orden a la que alude el ex primer ministro para que las autoridades del país asiático la ejecuten. "El ejercicio del poder prerrogativo de la misericordia no es una excepción" a las funciones del monarca que deben ejercerse de acuerdo a la Constitución, ha señalado según recoge el portal de noticias Free Malaysia Today.

Najib, de 72 años, solicitó en 2024 una revisión judicial buscando obligar al Gobierno a ejecutar el mencionado decreto, afirmando que éste no fue anunciado por la Junta de Indultos y que el Ejecutivo, por tanto, estaba en desacato. Ese mismo año, la Junta redujo a la mitad su pena de cárcel, pasando de doce a seis años, mientras que decidió disminuir su multa de 210 a 50 millones de ringgit (de casi 44 a algo más de 10 millones de euros).

El exdirigente ingresó en prisión en agosto de 2022 después de que una corte de apelaciones confirmara la sentencia en su contra tras hallarlo culpable de delitos de blanqueo de dinero y abuso de funciones al hacerse con 42 millones de ringgit (unos 9,2 millones de euros) de SRC International, una filial de 1MDB, un fondo estatal creado por él mismo.

Najib, derrocado por una coalición liderada por el ex primer ministro Mahathir Mohamad, se ha enfrentado a acusaciones de blanqueo de dinero desde que el diario 'The Wall Street Journal' informara en 2015 de que se habían trasferido 681 millones de dólares a una de sus cuentas personales.