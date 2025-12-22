Un tribunal de Lisboa ordena al líder del ultraderechista Chega retirar carteles contra la comunidad gitana

Un tribunal de Lisboa ha ordenado este lunes al líder del partido ultraderechista Chega y candidato a la Presidencia, André Ventura, retirar una serie de carteles de su campaña electoral desplegados en la capital y en otras partes del país en contra de la comunidad gitana.

La jueza Ana Barão del Tribunal Civil de Lisboa ha ordenado la retirada de los carteles en 24 horas y ha determinado que Ventura debe abstenerse de promover directa o indirectamente la colocación de carteles "de contenido idéntico o equivalente".

Asimismo, ha fallado que tendrá que pagar una multa de 5.000 euros por cada día y cada cartel que permanezca en el lugar tras el plazo concedido, incluyendo aquellos que se coloque posteriormente, según ha recogido la cadena portuguesa RTP.

Esto se produce después de seis personas de etnia gitana presentaran una demanda ante la corte para obligar al líder de Chega a retirar los carteles desplegados en sitios como Lisboa, Moita, Montijo y Palmela, con frases como "Esto no es Bangladesh" o "Los gitanos deben obedecer la ley".

En el marco del juicio, Ventura aseguró que los carteles no tenían como objetivo menospreciar a la comunidad gitana, sino provocar un debate político en la sociedad ante la "falta de integración" de dicha comunidad y su "patrón" de incumplir las leyes del país.

En este sentido, el líder de Chega resaltó que la retirada de estos carteles sentaría un "precedente muy grave" y allanaría el camino "para el fin de la política en Portugal", según un comunicado de la formación publicado en su página web.

El lema de los carteles --considerados legales por parte de la Comisión Electoral-- procede de un vídeo viral anónimo generado con Inteligencia Artificial, difundido en el mes de septiembre en distintas redes sociales, en el que aparece Ventura bailando y cantando "Esto no es Bangladesh".

Varias ONG, como SOS Racismo Portugal, han denunciado que el vídeo y su respectivo mensaje se ha compartido entre niños y jóvenes en colegios e institutos del país, provocando oleadas de discriminación contra alumnos de la comunidad gitana.