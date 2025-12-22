Un tribunal de Lisboa ordena a líder de ultraderechista Chega retirar carteles contra la comunidad gitana

Un tribunal de Lisboa ha ordenado este lunes al líder del partido ultraderechista Chega y candidato a la Presidencia, André Ventura, retirar una serie de carteles de su campaña electoral desplegados en la capital y en otras partes del país en contra de la comunidad gitana.

La jueza Ana Barão del Tribunal Civil de Lisboa ha ordenado la retirada de los carteles en 24 horas y ha determinado que Ventura debe abstenerse de promover directa o indirectamente la colocación de carteles "de contenido idéntico o equivalente".

Asimismo, la jueza ha fallado que tendrá que pagar una multa de 2.500 euros por cada día y cada cartel que permanezca en el lugar tras el plazo concedido, incluyendo aquellos que coloque posteriormente.

Esto se produce después de seis personas de etnia gitana presentaran una demanda ante la corte para obligar al líder de Chega a retirar los carteles desplegados en sitios como Lisboa, Moita, Montijo y Palmela, con frases como "Esto no es Bangladesh" o "Los gitanos deben obedecer la ley".

VENTURA: "DÍA MUY TRISTE PARA LA DEMOCRACIA"

El propio Ventura ha reaccionado en un primer momento a través de su perfil en la red social X, donde ha dicho que es "un día muy triste para la democracia portuguesa", en un mensaje acompañado de una imagen en la que se puede leer: "Al final, los gitanos no tienen por qué obedecer la ley".

Posteriormente, desde la sede de Chega en Oporto, ha manifestado que no se arrepiente de los carteles colocados y que estudiará la posibilidad de apelar la decisión, puesto que considera que actuó "correctamente", sosteniendo que es la comunidad gitana la que está "incumpliendo" la ley, según declaraciones recogidas por la agencia de noticias Lusa.

Para Ventura, esta es una "decisión de fuerza, intimidación y amenaza". "Estoy seguro de que en la historia del país esta es una decisión única, pero una mala", ha considerado. Así, ha acusado al tribunal de "censurar" a Chega.

"Estaría bien que el tribunal fuera consciente del precedente que ha sentado hoy. Estaría bien que el tribunal conociera la injusticia que cometió hoy y el gravísimo precedente para la democracia que ha sentado hoy, en el que todas las minorías afectadas pueden sentirse con derecho a ordenar la retirada de carteles, vallas publicitarias y mensajes políticos", ha dicho.

En el marco del juicio, Ventura aseguró que los carteles no tenían como objetivo menospreciar a la comunidad gitana, sino provocar un debate político en la sociedad ante la "falta de integración" de dicha comunidad y su "patrón" de incumplir las leyes del país.

El lema de los carteles --considerados legales por parte de la Comisión Electoral-- procede de un vídeo viral anónimo generado con Inteligencia Artificial y difundido en septiembre en distintas redes sociales, en el que aparece Ventura bailando y cantando "Esto no es Bangladesh".

Varias ONG, como SOS Racismo Portugal, han denunciado que el vídeo y su respectivo mensaje se ha compartido entre niños y jóvenes en colegios e institutos del país, provocando oleadas de discriminación contra alumnos de la comunidad gitana.