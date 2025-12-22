Agencias

La economía de Argentina crece un 3,2% interanual en octubre, pero cae un 0,4% a nivel mensual

El Estimador Mensual de Actividad Económica (EMAE) de Argentina ha registrado un crecimiento del 3,2% en octubre respecto al mismo mes del año anterior.

Sin embargo, la actividad económica experimentó una disminución del 0,4% en octubre respecto al mes anterior como consecuencia de la celebración de las elecciones legislativas en el país, según los datos divulgados este lunes por el Instituto Nacional de Estadística y Censos de la República Argentina (INDEC).

Si se desglosa por ámbitos, doce de los sectores que conforman este índice registraron subidas, entre los que destacan la pesca (91,4%)y la intermediación financiera (22,8%), este último impulsado, principalmente, por la mayor actividad de los agentes y sociedades de bolsa.

Otros sectores que también han aumentado, aunque a mucho menor ritmo, han sido los impuestos netos de subsidios (8,1%), la explotación de minas y canteras (8,1%) y la construcción (5,7%).

Por contra, la industria manufacturera registró una disminución del 2,7%, mientras que la administración pública y la defensa, que engloba a planes de seguridad social de afiliación obligatoria, descendió un 0,8% y los hoteles y restaurantes cayeron un 1% en octubre.

