Irene Rosales se harta y para los pies a Kiko Rivera tras hablar de su familia con unas durísimas palabras

Se recrudece la guerra abierta entre Kiko Rivera e Irene Rosales después de las declaraciones en las que el dj respondía a las palabras de su exmujer definiendo a la familia Pantoja como "desestructurada" con un demoledor dardo: "Como me ponga yo a hablar de familia, me quedo solo".
Un 'zasca' que no ha gustado en absolto a la influencer, que este martes le ha respondido muy enfadada en 'El tiempo justo'. "Sola me quedé yo, pero más arropada estoy hoy. Nunca he pisoteado a mi familia ni le he faltado el respeto, lo que he comentado en un plató de la familia de mi marido ha sido confirmar o desmentir cosas que han salido de su boca", ha comenzado.
PUBLICIDAD
Dolida, ha revelado que tras su separación "le pedí a mi familia que por favor no dejaran solo a Kiko, y preferí incluso apartarme de mi familia". "Mi familia siempre ha estado para él, le han ayudado con las niñas, con las citas médicas, y hasta mi hermano pequeño ha iso a su casa nueva a cenar con él. No sé que quiere" ha expresado, reconociendo que fue el hijo de Isabel Pantoja el que decidió "de un día para otro romper el contacto" a pesar de que en Navidad -justo antes del inicio de su relación con Lola García- "les escribe a mis hermanos recordándoles que él era su familia". "No le voy a permitir ni una" ha sentenciado, dejando claro que no va a pasar ni un comentario sobre los Rosales por parte de Kiko.
"Han sido quienes nos han apoyado con los niños y como pareja. Si tiene que hablar de su familia, le puedo dar una semana entera y minutos de todo lo que ha hecho mi familia por nosotros. Mi familia, por nosotros" ha recalcado, revelando que por ejemplo gracias a que su madre se quedó con sus hijas pudieron ir a un reality, y al apoyo constante de sus cuatro hermanos.
PUBLICIDAD
Y si la relación se ha roto ha sido, como ha admitido, por decisión de Kiko, aunque ha confesado que "yo hubiera seguido con una cordialidad aunque me hubiera comido todo por dentro como he hecho durante mi matrimonio". "No se le puede ocurrir nada, mi familia ha sido ejemplar" ha zanjado.