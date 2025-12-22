Agencias

El 79.432, el 'Gordo' del Sorteo de Navidad 2025, riega La Bañeza, otros dos pueblos leoneses y Madrid

Guardar

El número 79.432 ha resultado agraciado con el Gordo, el primer premios del Sorteo Extraordinario de Lotería de Navidad, dotado con 4.000.000 euros a la serie. El premio grande de este año va para La Bañeza, Villablino y La Pola de Gordón, en León, y a la administración 246 de la calle Ricardo Ortiz de Madrid.

El número fue cantado a las 10.44 horas en el cuarta alambre de la cuarta tabla. Los niños Alba Yadira Machaca Tapia e Italy Andrea Blanco Flores han cantado número y premio y Dylan Sánchez Núñez y Judith Sañaba Mangue Ondo, extraído las bolas.

Los premios del Sorteo Extraordinario de Navidad 2025 se comenzarán a abonar desde la tarde del 22 de diciembre, cuando finalicen tanto las verificaciones de los números extraídos como los procesos informáticos, como es habitual, y hasta el 23 de marzo de 2026.

Si los premios son inferiores a 2.000 euros por cada décimo o resguardo, se pueden cobrar exclusivamente en uno de los 10.869 puntos de venta de la red comercial de Loterías, a partir de la tarde del 22 de diciembre. En este caso, el premio puede cobrarse en metálico o a través de Bizum. Los premios de un importe igual o superior a 2.000 euros se cobrarán en las entidades financieras autorizadas: BBVA y Caixabank.

Temas Relacionados

EuropaPress

Últimas Noticias

La Policía francesa mata a un individuo armado con un cuchillo en Córcega

Un joven de 26 años, descrito como con problemas psicológicos, perdió la vida tras enfrentarse con uniformados en Ajaccio después de intimidar a personas en una cafetería, según fuentes policiales citadas por CNews, la División de Asuntos Internos investiga el caso

La Policía francesa mata a

Zelenski responde a Putin que si hay elecciones serán en todo el territorio ucraniano

Volodimir Zelenski condiciona eventuales comicios a que la consulta abarque el país entero, exige que se habiliten garantías antes de cualquier votación y descarta aceptar propuestas rusas mientras continúe la ocupación de territorios ucranianos

Zelenski responde a Putin que

Isabel Pantoja sorprende en redes sociales con una mensaje deseando feliz Navidad

En medio de interrogantes sobre su futuro y distanciada de sus hijos, la tonadillera andaluza comparte un inédito mensaje audiovisual donde enfatiza sentimientos de unión, gratitud y esperanza, generando una oleada de reacciones entre su audiencia digital

Infobae

Transportes abre una nueva vía de alta velocidad en la estación de Madrid Chamartín-Clara Campoamor

La estación madrileña avanza en su modernización con nuevas vías operativas y una ampliación de espacios, medidas que buscan duplicar la capacidad para trenes e impulsar la movilidad nacional ante el aumento sostenido de pasajeros en los últimos años

Transportes abre una nueva vía

Harbour Energy compra LLOG Exploration por 2.724 millones de euros para operar en el Golfo de México

Harbour Energy compra LLOG Exploration