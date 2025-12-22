CESM y SMA denuncian el "desprecio completo" de Sanidad a los médicos en el último borrador del Estatuto Marco

La Confederación Española de Sindicatos Médicos (CESM) y el Sindicato Médico Andaluz (SMA) han rechazado el último borrador de anteproyecto del Estatuto Marco presentado por el Ministerio de Sanidad, que consideran un "retroceso completo" que lesiona los derechos de los médicos y evidencia el "desprecio completo" de la ministra y su equipo hacia el colectivo médico.

Los sindicatos denuncian que se trata de una norma que empeora cuestiones fundamentales y que impondrá directamente un estatuto "contra el médico". Para las organizaciones, el objetivo del Ministerio es beneficiar a los grupos y sindicatos más cercanos a su perfil ideológico. "Mientras que nosotros defendemos un estatuto del médico, el ministerio busca imponer un estatuto contra el médico", lamentan.

Según exponen los sindicatos en un comunicado, el último borrador hace "más necesaria que nunca" una mesa propia de negociación de una norma que regule las condiciones laborales de los médicos, puesto que lo planteado es "penalizador" para el médico. "No incluye ningún ámbito específico y está hecha contra el médico y sus derechos laborales, por lo que el apoyo a ese texto respaldaría el maltrato presente y futuro del médico", añaden.

En este punto, argumentan que, en cuanto a la clasificación profesional, Sanidad no ha tenido en cuenta ninguna de sus reivindicaciones en defensa del médico y ha vuelto a una clasificación "incluso peor" de la que se presentó en el borrador de enero de 2025.

"Además de considerar profesión sanitaria titulada a los técnicos de FP superiores -vía disposición adicional-, no mejora ninguna de las profesiones sanitarias y está acompañada de un acuerdo que se pretende imponer en el que sólo se aumentan las retribuciones básicas (sueldo y trienios) de los grupos de técnicos, sin aclarar cómo se va a estructurar la subida de los demás grupos y sin aceptar la subida del complemento de destino, que debe ser correlativa a cualquier cambio de grupo y que está en la propuesta de retribuciones de CESM", apuntan.

Las organizaciones señalan que es "sangrante" que se mantenga el sistema de tres tipos de jornada: ordinaria, de guardia y especial. A su juicio, esto perpetuará la sobrecarga y obligatoriedad que ya existía en el estatuto actual.

Al hilo, subrayan que el texto no recoge ninguna de las reivindicaciones de jornada de la propuesta de estatuto propio del médico. "No se establece ninguna limitación a la jornada ordinaria -que puede ser las 24 horas del día-; las guardias se mantienen como obligatorias, no se consideran horas extraordinarias, se siguen retribuyendo por debajo de la hora ordinaria y no computan para la jubilación; ni se menciona una regulación de las guardias localizadas", critican.

INCOMPATIBILIDADES DISCRIMINATORIAS CON EL MÉDICO

Asimismo, para los sindicatos, se mantiene un sistema de incompatibilidades "totalmente discriminatorio" con el médico por aplicarse a cargos intermedios y, además, por la obligación de respetar el sistema de descansos, "más rígido que el de cualquier otro empleado público", agregan.

También indican que se apela en el texto a la imposición de la movilidad forzosa o por razón de servicio. CESM y SMA aclaran que la movilidad forzosa es un tipo de movilidad que afecta a los médicos prácticamente de forma exclusiva, motivo por el que han intentado retirarla del borrador en todas las alegaciones y propuestas presentadas. "Pese a que se habían logrado avances en borradores anteriores, estos se han retirado como castigo al médico, sin que ninguno de los demás sindicatos haya defendido estas propuestas. Además, se ha retirado el grado 5 de carrera profesional que planteaba el primer texto", apuntan.

CONTINÚA CONVOCADA LA HUELGA NACIONAL INDEFINIDA

Por otra parte, lo único que consideran un "ligero avance" es la jubilación parcial. Sin embargo, denuncian que se ignoran sus peticiones sobre la jubilación anticipada y la declaración de la Medicina como profesión de riesgo asociada a ella.

Ante esta situación ambas organizaciones señalan que se mantienen firmes en sus reivindicaciones en defensa del colectivo, y que, ante la falta de acuerdo, en los próximos días comunicarán las próximas fechas de la huelga nacional indefinida que mantienen convocada.