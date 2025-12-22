Al menos dos muertos y ocho heridos en un ataque achacado a las FDS en Alepo (Siria)

Las FDS argumentaron que grupos enfrentados a la administración central han acentuado sus ataques en Alepo, lo que, según sus declaraciones, intensificó el uso de armamento pesado como tanques y artillería contra áreas residenciales. En este contexto, se dio el ataque que causó al menos dos fallecimientos y ocho heridos, según publicó la agencia Europa Press. Las milicias kurdo-árabes responsabilizan a estos grupos de crear una situación de crisis persistente en los barrios de Seij Maqsud y Ashrafiyé durante los últimos cuatro meses, acusando además al gobierno sirio de inacción ante estos eventos.

El Ministerio de Sanidad de Siria señaló que el bombardeo impactó cerca de instalaciones médicas en la ciudad de Alepo y calificó el hecho como “un acto reprensible y un delito condenado por la ley, la moral y la soberanía del Estado”, según un comunicado en su perfil oficial de Facebook. La cartera detalló que las víctimas mortales fueron un joven y su madre, mientras que entre los heridos figuran dos menores y dos miembros de la Defensa Civil. Todos fueron traslados a hospitales locales para recibir atención médica, de acuerdo con Europa Press, que citó fuentes oficiales sobre el despliegue sanitario tras el incidente.

El Ministerio de Sanidad manifestó su continua preocupación ante la situación en Alepo y el incremento de hostilidades, advirtiendo sobre las graves consecuencias del ataque para la población civil y la estabilidad en la zona. El ataque se suma al contexto de tensión permanente debido al cruce de señalamientos entre las autoridades del país y las Fuerzas Democráticas Sirias sobre la autoría del bombardeo, detalló Europa Press.

El Ministerio del Interior de Siria, también por vía oficial en Telegram, ubicó la responsabilidad del ataque en miembros de las FDS apostados en Seij Maqsud y Ashrafiyé. El ministerio afirmó que estos efectivos supuestamente “traicionaron” la cooperación con las fuerzas de seguridad interna posicionadas en puestos de control compartidos y abrieron fuego contra ellas. Las acusaciones forman parte de una serie de alegatos cruzados que acompañan una escalada militar con repercusiones directas para los civiles en Alepo.

Por su parte, las FDS refirieron a un acuerdo firmado en abril por el presidente de transición de Siria, Ahmed al Shara, y el comandante de las milicias kurdo-árabes, Mazlum Abdi. Según las FDS, dicho pacto autorizaba la transferencia de sus posiciones a las fuerzas gubernamentales de seguridad interna, en un proceso de integración institucional acordado el 10 de marzo. No obstante, señalaron que la ejecución de ese acuerdo se ha visto retrasada y ha resultado en enfrentamientos esporádicos, narró Europa Press.

Las Fuerzas Democráticas Sirias desmintieron rotundamente los señalamientos de agencias vinculadas a Damasco que las responsabilizan por los ataques contra los barrios de Alepo. La facción sostiene que “la responsabilidad recae en las facciones fragmentadas afines al Gobierno de Damasco, que han estado creando crisis deliberadamente durante los últimos cuatro meses asediando los barrios de Seij Maqsud y Ashrafiyé, y realizando reiteradas provocaciones y ataques contra la población civil, mientras que el Gobierno no ha tomado ninguna medida”. Según Europa Press, las FDS subrayaron que los bombardeos actuales derivaron de la acción directa de estos grupos, señalando que los cohetes han sido lanzados desde posiciones claras con trayectorias militares apuntando hacia zonas habitadas de la ciudad, lo que implicaría una deliberada intensificación de la violencia.

Las propias FDS consideraron que la actual escalada representa un riesgo considerable para los residentes y contribuye a la inestabilidad de la región. La formación insistió en que los ataques se concentran principalmente en el oeste y norte de Alepo, respaldados por un despliegue cada vez mayor de material militar pesado por parte de los grupos a quienes acusan. Paralelamente, las tensiones aumentan a raíz de la falta de avances sustanciales en el mencionado acuerdo de integración institucional, lo que alimenta episodios recurrentes de violencia en la ciudad y sus alrededores, según lo consignado por Europa Press.

Frente a este panorama, las autoridades sanitarias locales permanecen vigilando la evolución del estado de los heridos. Los dispositivos médicos y de emergencia continúan activos ante el temor de nuevos enfrentamientos, en tanto se prolongan las rivalidades entre las distintas facciones presentes en Alepo.

La agencia Europa Press remarcó que esta situación pone de relieve la complejidad política y militar que atraviesa la región noroccidental siria tras la caída del régimen de Bashar al Assad, donde diferentes actores, tanto estatales como no estatales, disputan el control y la influencia sobre las zonas urbanas y los recursos asociados, en un clima de creciente inseguridad para la población local.