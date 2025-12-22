Agencias

Agatha Ruíz de la Prada revela la operación a la que se ha sometido su amigo Luismi 'El Chatarrero'

Tras alguna semanas alejada del foco mediático debido a sus compromisos profesionales al otro lado del charco, Agatha Ruíz de la Prada ha reaparecido públilcamente para disfrutar de uno de los conciertos más esperados dentro del marco de Starlite Madrid, el de Manuel Carrasco. "Acabo de llegar de Montevideo y la semana pasada estaba en el Caribe, en Aruba, bañándome en el mar. Imaginaros" reconocía la diseñadora frente a las cámaras.

Con un año repleto de trabajo y muchos compromisos profesionales por delante, Agatha aseguraba que su cuerpo nunca le ha pedido un descanso como sí que ha pasado con Manuel Carrasco que ha anunciado un parón para el 2026. "A mí nunca me pide nadie mi cuerpo hacer un parón. Soy muy rara. Es que me aburriría muchísimo".

Siempre rodeada de amigos con los que celebrar y brindar por el nuevo año que está por llegar, la diseñadora revelaba que el próximo día 25 de diciembre ejercerá de anfitriona para muchos de ellos: "Doy una comida el 25 para 25 personas. Imagínate tú qué descanso, con regalitos y todo. Tengo que organizar todo, estoy aterrorizada". Muy sincera, Agatha explicaba que su ex pareja, Luis Miguel Rodríguez 'E Chatarrero' estaba entre los invitados aunque, finalmente, no sabe si podrá asistir: "No sé si va a ir porque está un poco malito, le han operado de una piedra en el riñón". Además, confirmaba que su gran amigo se encuentra bien y recuperándose: "Creo que sí, le ha salido todo bien".

