Guterres pide aumentar "urgentemente" ayuda a la RD del Congo y Uganda por brote de ébola

Naciones Unidas, 18 may (EFE).- El secretario general de la ONU, António Guterres, pidió este lunes aumentar "urgentemente" el apoyo internacional a la República Democrática del Congo y a Uganda para hacer frente al nuevo brote de ébola.

Así lo explicó su portavoz adjunto, Farhan Haq, en su rueda de prensa diaria, después de que la Organización Mundial de la Salud (OMS) declarara que el brote de ébola "constituye una emergencia de salud pública de importancia internacional y destacó el alto riesgo de que se siga propagando".

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"Hacemos un llamamiento a la comunidad internacional para que aumente urgentemente el apoyo tanto a la respuesta al ébola como a la respuesta humanitaria más amplia en la República Democrática del Congo", declaró Haq.

El vocero añadió que "sin una acción inmediata, la asistencia vital no llegará a quienes más la necesitan y se corre el riesgo de que se reviertan los avances humanitarios fundamentales".

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El nuevo brote de ébola en la RDC, el decimoséptimo en la historia de este país, transmite la cepa Bundibugyo del virus, para la cual actualmente no existen vacunas autorizadas ni tratamientos específicos.

"Eso plantea un enorme problema y esperamos que la investigación sobre esta cepa permita desarrollar vacunas lo antes posible", comentó el respecto Haq.

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Según Médicos Sin Fronteras (MSF), la cepa en mención tiene una letalidad de entre un 25 y un 40 %. En 2007 y en 2012, se originaron otros brotes de esta cepa en Uganda y la RDC, respectivamente.

El ministro de Salud congoleño, Roger Kamba, informó en la víspera que hay "91 muertes probables", sin embargo, la OMS mantienen que hay 88 fallecidos, de momento, incluido un ciudadano congoleño que murió en Uganda.

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La provincia afectada por el brote, en el noreste del país, es una zona donde actúan más de un centenar de grupos armados y atraviesa una grave crisis humanitaria.

"El Plan de Necesidades y Respuesta Humanitaria para la RDC, por valor de 1.400 millones de dólares, está actualmente financiado en un 34%, con 478 millones de dólares recibidos", explicó el portavoz.

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La Misión de la ONU en la República Democrática del Congo, MONUSCO, trabaja junto con la OMS y demás socios en reforzar las medidas y los controles para contener el brote. EFE