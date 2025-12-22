Abascal deja "la pelota en el tejado" de Guardiola y no descarta pedir que Vox entre en el Gobierno

El líder de Vox, Santiago Abascal, ha asegurado este lunes que la "pelota" está "en el tejado" de la presidenta de Extremadura en funciones, María Guardiola, después del resultado de las elecciones en la comunidad autónoma, incidiendo en que el partido está abierto a "muchas posibilidades", sin descartar que, en las negociaciones de cara a un pacto con el PP, Vox reclame entrar en el Ejecutivo autonómico.

En una rueda de prensa desde la sede nacional en Madrid, Abascal se ha referido así al escenario postelectoral tras la victoria de Guardiola en las elecciones con 29 diputados, aunque lejos de la mayoría absoluta de 33, y el crecimiento de Vox, que pasa de cinco a 11 diputados, un resultado con el que la candidata 'popular' necesitaría a los de Abascal para gobernar.

El líder de Vox ha subrayado que hay muchas "fórmulas de acuerdo" a explorar y ha subrayado que el interés de Vox se centra en las políticas del ecológicas, políticas migratorias, de género o en cuanto a impuestos.

"Es el PP quien tiene que elegir. Conviene no adelantar acontecimientos. (María Guardiola) tiene que decidir si pacta con los socialistas. Si decide pactar con Vox, estamos abiertos a muchas posibilidades, pero no vamos a adelantar acontecimientos (...) No estamos cerrados a ninguna posibilidad", ha indicado.

"A lo único que estamos cerrados es a que no se produzca el cambio en Extremadura, el cambio que fue robado y traicionado por la señora Guardiola, y estamos, por supuesto, cerrados a que los votos y los votantes de Vox no sean respetados, sean invisibilizados o sean traicionados. Ese es nuestro límite, pero no vamos a adelantar en ninguna posición y vamos a esperar a cuál es la decisión de pactos del PP", ha argumentado.

NO FELICITA A ALGUIEN QUE "HA PERDIDO 10.000 VOTOS"

Abascal ha afeado la "soberbia" de Guardiola por haber "insultado de manera reiterada a Vox" mientras era "incapaz de dialogar" con su partido para llegar a un acuerdo presupuestario. Al ser preguntado sobre si ha felicitado a la candidata del PP, ha respondido que su resultado "no es felicitable".

"No, yo no querría felicitar a alguien que ha perdido 10.000 votos, que ha convocado unas elecciones para no depender de Vox y los extremeños le han dicho 'si no quieres taza, en este caso no es taza y media, le han dicho dos tazas'", ha ironizado.

Tras los resultados electorales, Abascal ha valorado que el PP "no consigue sus objetivos" y "pierde casi 10.000 votos en relación a las anteriores elecciones" después de haber convocado los comicios con el "único objetivo" de "no depender de Vox", mientras que ve "una debacle" de "la mafia de (el jefe del Ejecutivo, Pedro) Sánchez", que ha pasado e 28 a 18 escaños.

CONTRA GUARDIOLA POR LLAMAR "SEÑOROS" A LOS DIPUTADOS DE VOX

En ese sentido, ha aducido que si el PP quiere "seguir aplicando políticas socialistas", puede pactar con el PSOE, y si quiere "seguir favoreciendo" políticas "de feminismo extremo al estilo de Irene Montero, pueden pactar con Podemos. "Si por el contrario, el PP reflexiona y está dispuesto al gran cambio que han pedido los extremeños, pues ahí está Vox, que es la fuerza que dobla sus resultados", ha zanjado.

Abascal ha recriminado a Guardiola haber llamado "señoros" a los diputados de Vox "y no llamárselo nunca a Pedro Sánchez" a pesar de "haberse convertido en un peligro para las mujeres españolas" por la "importación de delincuentes sexuales extranjeros", la "excarcelación de violadores" y por los casos de "acoso" que se han vivido en el seno del PSOE en los últimos meses.