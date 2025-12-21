Agencias

Zelenski subraya que Rusia solo da señales negativas pese a las negociaciones

El presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, ha resaltado este domingo que pese a los contactos mantenidos con la mediación de Estados Unidos para poner fin al conflicto bélico en el este de Ucrania, Rusia solo da "señales reales negativas".

"Las señales reales procedentes de Rusia siguen siendo solo negativas: ataques len el frente, crímenes de guerra rusos en las zonas fronterizas y ataques continuos contra nuestra infraestructura", ha indicado Zelenski durante una conversación telefónica mantenida este domingo por el primer ministro noruego, Jonas Gahr Store, y recogida en un comunicado por la Presidencia ucraniana. Zelenski ha destacado que "es esencial que el mundo no guarde silencio sobre todo esto".

El dirigente ucraniano ha mencionado el "trabajo diplomático en marcha" y las reuniones mantenidas en Florida entre la representación ucraniana y delegados estadounidenses "con representantes europeos invitados también".

El jefe del Estado ucraniano ha apuntado que "hay una sensación común de que es importante que haya consultas en un círculo más amplio con nuestros aliados europeos tras el trabajo del equipo diplomático de Ucrania en Estados Unidos".

"Es importante que estas negociaciones sean constructivas y ello depende en gran parte de que Rusia sienta de verdad que necesita poner fin a la guerra", ha argumentado Zelenski.

Asimismo ha trasladado al primer ministro noruego su agradecimiento por "su apoyo y su disposición a seguir ayudando" tanto para mantener la presión sobre Rusia como para la recuperación tras los ataques rusos. "Noruega va a ayudar a Ucrania con la resistencia del sector energético", ha destacado.

EuropaPress

