WiZink aumenta sus pérdidas hasta los 9,2 millones de euros en los nueve primeros meses de 2025

Wizink amplió sus 'números rojos' en los nueve primeros meses de 2025 hasta los 9,2 millones de euros, frente a los 5,4 millones que registraba al cierre de 2024, según las cuentas publicadas en el Banco de España.

Durante los tres primeros trimestres, el banco registró una merma de sus ingresos: por un lado, el margen de interés cayó un 7,4%, hasta los 200,7 millones de euros, mientras que las comisiones netas retrocedieron un 13,3%, hasta los 24,7 millones de euros.

De esta forma, el margen bruto registró un descenso hasta septiembre del 8,5%, hasta los 224,4 millones de euros.

Sin embargo, la entidad también redujo sus costes: recortó sus gastos de administración un 6,0%, hasta los 112,2 millones de euros. Dentro de esta partida, los costes de personal representaban el 33% del total y se redujeron ligeramente, un 2,2%, hasta los 38,0 millones de euros.

En cuanto al balance, el 'stock' de préstamos de WiZink se situaba a cierre de septiembre en los 2.708 millones de euros, un 2,4% menos que el volumen de crédito que tenía a 30 de septiembre de 2024.

El banco, no obstante, registró un aumento del 7,58% en el volumen de ahorros de sus clientes, bien en cuentas o bien depósitos. En total, alcanzaba los 3.273 millones de euros.

Estas cifras son a nivel individual, es decir, no tienen en cuenta otros negocios del Grupo WiZink. A nivel consolidado, el grupo registró unas pérdidas de 7,1 millones de euros.

SEIS MILLONES EN TRANSFORMACIÓN DE LA ENTIDAD

Preguntado por esta diferencia de dos millones de euros de pérdidas, el banco ha explicado a Europa Press que se debe a conceptos contables, ya que el fondo de comercio se amortiza a nivel individual y no consolidado. También es consecuencia de la cobertura de riesgo de los tipos de interés que se hace efectiva al consolidar los vehículos de amortización.

Así, explica que el resultado de la ejecución del negocio realmente son unas pérdidas de siete millones de euros, frente a cinco millones de euros.

Además, con respecto al aumento de las pérdidas entre 2025 y 2024, el banco resalta que durante los nueve primeros meses de este ejercicio ha reconocido un gasto extraordinario de seis millones de euros destinados a transformar la entidad y ganar en eficiencia.

WiZink ha señalado que está ahora mismo enfocado en la ejecución de su nuevo plan estratégico 2025-2029 que tiene por objetivo la diversificación del negocio, el impulso de Aplazame y Lendrock y el crecimiento a través de las alianzas estratégicas con terceros.

De hecho, informa de que el negocio de Aplazame registró un incremento del 11% en volumen de crédito 'business-to-business-to-consumer' (B2B2C) hasta alcanzar los 120 millones de euros.

Lendrock, por su parte, alcanzó una cifra total de préstamos vivos superior a los 36.000 (un 13% más que a cierre de 2024).

El banco deja claro que su objetivo es volver a la rentabilidad en 2027 a nivel consolidado, tras un 2025 "de transformación".