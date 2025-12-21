Agencias

Un muerto en un ataque israelí contra presuntos milicianos de Hezbolá en el sur de Líbano

Una persona ha muerto y otra más ha resultado herida este domingo en dos bombardeos israelíes e la localidad de Yater, en el sur de Líbano, según ha informado el Ministerio de Sanidad libanés.

"Dos ataques israelíes sobre un coche y una motocicleta en Yater, en el distrito de Bint Yebeil, han provocado la muerte de una persona y heridas a un segundo ciudadano", ha indicado el Ministerio.

El Ejército de Israel había informado previamente de un ataque contra dos individuos que ha identificado como milicianos de Hezbolá. "Dos terroristas de Hezbolá fueron alcanzados en la zona de Yater, en el sur del Líbano", según ha hecho saber el Ejército israelí en un comunicado.

Por otra parte, el diario libanés 'L'Orient-Le Jour' ha informado de que militares israelíes han abierto fuego contra viviendas libanesas en Kefar Shuba, en el distrito de Nabatiye.

Israel ha lanzado decenas de bombardeos contra Líbano a pesar del alto el fuego de noviembre de 2024 argumentando que actúa contra actividades de Hezbolá y asegura que, por ello, no viola el pacto, si bien tanto Beirut como el grupo se han mostrado críticos con estas acciones, igualmente condenadas por Naciones Unidas.

El alto el fuego contemplaba que tanto Israel como Hezbolá debían retirar sus efectivos del sur de Líbano. Sin embargo, el Ejército israelí ha mantenido cinco puestos en el territorio de su país vecino, algo también criticado por las autoridades libanesas y el grupo chií, que exigen el fin de este despliegue.

