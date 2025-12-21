Agencias

Rusia descarta por ahora un formato de negociación directa con Ucrania y EEUU

Guardar

El Gobierno ruso ha descartado por el momento la posibilidad de emprender un nuevo formato de conversaciones de paz para Ucrania que incluya un encuentro directo con la delegación de Kiev.

El asesor presidencial ruso Yuri Ushakov, ha indicado que ahora mismo "nadie se está tomando en serio" esta modalidad "a tres" entre Ucrania, Rusia y Estados Unidos, después de que el presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, asegurara el sábado que la idea estaba sobre la mesa.

"Nadie ha hablado seriamente sobre esta iniciativa todavía, y no se está desarrollando, hasta donde yo sé", ha comentado este domingo Ushakov en declaraciones a la agencia rusa Interfax.

Para terminar de remachar su postura, Ushakov ha asegurado que el negociador ruso Kirill Dmitriev, que este fin de semana se encuentra en Miami (EEUU) para tratar las conversaciones de paz con la delegación estadounidense, solo va a hablar con los norteamericanos.

"Va a hablar con nuestros socios, con quienes nos hemos reunido en repetidas ocasiones, nuestros socios estadounidenses. No sé si hay ucranianos allí", ha indicado.

Temas Relacionados

EuropaPress

Últimas Noticias

La socimi Ktesios vende 14 inmuebles en Alicante por un valor de 4,4 millones de euros

Ktesios concluye la exitosa cesión de activos como parte de su estrategia para fortalecer el balance, enfocando su próximo esfuerzo inversor en áreas rurales y trabajando hacia alquileres competitivos tras la integración con Mistral Socimi y la desinversión prevista

La socimi Ktesios vende 14

Los médicos de la FPSOMC entregan el Premio de Novela Albert Jovell a Lide Aguirre por 'La vida privada de Piero Garza'

Tras analizar 136 obras, la obra de Aguirre fue elegida por unanimidad por retratar el impacto de la suplantación de identidad en redes sociales dentro de un relato policial intenso, según el jurado, que destacó su notable destreza narrativa

Los médicos de la FPSOMC

España inicia su 39ª Campaña de Investigación Antártica con 28 proyectos científicos

Investigadores españoles desplegarán casi treinta iniciativas científicas en la Antártida, analizando microbiota del suelo y deshielo, colaborando con expertos internacionales y generando datos clave frente al cambio climático mediante la mayor campaña coordinada hasta la fecha por el Comité Polar Español

España inicia su 39ª Campaña

El Plan de reasentamiento cierra 2025 con 817 personas refugiadas, tras la llegada del último grupo de 37 nicaragüenses

España concluye la recepción prevista para este año tras integrar a beneficiarios procedentes de Siria y Nicaragua, un proceso coordinado entre ministerios, organismos humanitarios y entidades sociales que prioriza la protección, la acogida digna y la integración real de quienes llegan

El Plan de reasentamiento cierra

Nike reduce un 32% el beneficio en su segundo trimestre fiscal

El gigante estadounidense reportó una importante baja de ganancias trimestrales, debido al retroceso de ingresos en China y otras regiones, mientras sus directivos destacan el proceso de recuperación y la apuesta por una nueva estrategia global

Nike reduce un 32% el