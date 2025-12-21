Rusia descarta por ahora un formato de negociación directa con Ucrania y EEUU

El Gobierno ruso ha descartado por el momento la posibilidad de emprender un nuevo formato de conversaciones de paz para Ucrania que incluya un encuentro directo con la delegación de Kiev.

El asesor presidencial ruso Yuri Ushakov, ha indicado que ahora mismo "nadie se está tomando en serio" esta modalidad "a tres" entre Ucrania, Rusia y Estados Unidos, después de que el presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, asegurara el sábado que la idea estaba sobre la mesa.

"Nadie ha hablado seriamente sobre esta iniciativa todavía, y no se está desarrollando, hasta donde yo sé", ha comentado este domingo Ushakov en declaraciones a la agencia rusa Interfax.

Para terminar de remachar su postura, Ushakov ha asegurado que el negociador ruso Kirill Dmitriev, que este fin de semana se encuentra en Miami (EEUU) para tratar las conversaciones de paz con la delegación estadounidense, solo va a hablar con los norteamericanos.

"Va a hablar con nuestros socios, con quienes nos hemos reunido en repetidas ocasiones, nuestros socios estadounidenses. No sé si hay ucranianos allí", ha indicado.