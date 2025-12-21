Agencias

Miren Ibarguren, embarazada de su segundo hijo

Guardar

Miren Ibarguren termina el año por todo lo alto: anunciando su segundo embarazo. La actriz es la protagonista de la revista InStyle, donde ha contado en un reportaje exclusivo que, tres años y medio después de la llegada de su primer hijo, está de nuevo embarazada.

"Tras cerrar el mejor año de su carrera, la actriz celebra premios, estrenos y una noticia íntima que ilumina aún más este momento: el embarazo de su segundo hijo", han anunciado desde la revista.

Hace unos meses, la actriz era preguntada por la maternidad tras desvelar en alguna ocasión que era el papel de su vida, y Miren confesaba que "no es fácil", pero que "de momento sí"... Nada hacía presagiar por aquel entonces que tan solo tres meses después iba a anunciar la buena nueva.

Temas Relacionados

EuropaPress

Últimas Noticias

El M23 denuncia nuevos ataques militares contra "zonas densamente pobladas" a pesar de su retirada de Uvira

Combatientes rebeldes han reportado bombardeos durante la madrugada en Kivu Sur, mientras el gobierno congoleño pone en duda la desmovilización real y señala posibles tácticas de ocultamiento bajo apariencia civil pese a recientes pronunciamientos de paz

El M23 denuncia nuevos ataques

Toni Nadal, sobre la ruptura entre Alcaraz y Ferrero: "Me ha sorprendido, es un tema contractual o personal"

Toni Nadal afirma que el alejamiento entre Carlos Alcaraz y Juan Carlos Ferrero no está relacionado con el rendimiento en la cancha, subraya diferencias fuera del ámbito deportivo y destaca que “el que manda es el jugador”, según Cadena SER

Toni Nadal, sobre la ruptura

Domenicali ve "un rayo de esperanza" para regreso de Alemania al Mundial de F-1: "No estamos desesperados"

El dirigente de la Fórmula 1 aclara que la posibilidad de que Alemania recupere su lugar en el certamen depende de las condiciones del mercado y de negociaciones exitosas, ya que actualmente existen múltiples candidaturas interesadas en ser parte del calendario

Domenicali ve "un rayo de

La ONU denuncia la muerte de uno de sus trabajadores tras ser detenido en Sudán del Sur

Un empleado de Naciones Unidas falleció mientras se encontraba bajo custodia de fuerzas de seguridad en Sudán del Sur, generando exigencias internacionales de una investigación urgente para esclarecer el hecho y determinar posibles responsabilidades por este grave incidente

La ONU denuncia la muerte

Cultura compra dos obras de Luisa Roldán que irán al Museo Nacional de Escultura en Valladolid y al Prado

Luisa Roldán, referente de la escultura barroca en España, suma dos piezas clave a colecciones estatales, una para Valladolid y otra para el Prado, tras su adquisición por 275.000 euros cada una mediante derecho de tanteo del Ministerio

Cultura compra dos obras de