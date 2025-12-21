Miren Ibarguren, embarazada de su segundo hijo

Miren Ibarguren termina el año por todo lo alto: anunciando su segundo embarazo. La actriz es la protagonista de la revista InStyle, donde ha contado en un reportaje exclusivo que, tres años y medio después de la llegada de su primer hijo, está de nuevo embarazada.

"Tras cerrar el mejor año de su carrera, la actriz celebra premios, estrenos y una noticia íntima que ilumina aún más este momento: el embarazo de su segundo hijo", han anunciado desde la revista.

Hace unos meses, la actriz era preguntada por la maternidad tras desvelar en alguna ocasión que era el papel de su vida, y Miren confesaba que "no es fácil", pero que "de momento sí"... Nada hacía presagiar por aquel entonces que tan solo tres meses después iba a anunciar la buena nueva.