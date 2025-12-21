Agencias

El ELN anuncia un alto el fuego entre el 24 de diciembre y el 3 de enero

La guerrilla del Ejército de Liberación Nacional (ELN) ha anunciado este domingo un alto el fuego con motivo de las fiestas navideñas y de fin de año que será efectivo entre el 24 de diciembre y el 3 de enero.

"El Ejército de Liberación Nacional envía al pueblo colombiano un mensaje claro de paz declarando un Cese Unilateral el Fuego para esta temporada de festividades navideñas y fin de año", ha publicado el grupo armado en un comunicado.

El ELN "orienta a todas sus estructuras no realizar operaciones militares ofensivas contra las Fuerzas Armadas del Estado" entre las 0.00 horas del 24 de diciembre y las 0.00 horas del 3 de enero de 2026.

Además, el grupo destaca que "no es política del ELN realizar operaciones militares que afecten a la población", sino que "son los órganos de inteligencia del Estado y los grandes medios funcionales a ella quienes adelantan una guerra comunicacional pretendiendo crear esa falsa imagen con base en mentiras".

La guerrilla reprocha en cambio el despliegue militar estadounidense en el Caribe "para amenazar, agredir y saquear a los pueblos y naciones de nuestro continente". "En estos tiempos de agresión del Imperio norteamericano, el ELN está presto junto a los patriotas a defender la soberanía de Colombia", ha destacado.

Este anuncio de alto el fuego se produce pocos días después de que el ELN realizara un paro armado de 72 horas --entre el 15 y el 17 de diciembre-- durante el cual hubo instalación de explosivos en vías, colocación de banderas de la organización y ataques contra guarniciones militares, entre ellos uno ocurrido en Villanueva, La Guajira, que dejó siete militares muertos el 18 de diciembre.

Se han contabilizado más de 80 eventos que alteraron el orden público durante el paro armado de 72 horas, según la estadística del Ministerio de Defensa.

El Gobierno del presidente Gustavo Petro ha mantenido negociaciones con vistas a un acuerdo de paz con el ELN, pero actualmente se encuentran suspendidas y tras la escalada de violencia en la región del Catatumbo no tienen visos de retomarse.

