Detenido un sospechoso vinculado a la muerte bajo custodia de un trabajador de la ONU en Sudán del Sur

El Ejército de Sudán del Sur ha detenido a un sospechoso vinculado a la muerte bajo custodia de un trabajador de la misión de la ONU en el país, la UNMISS, en el estado de Bahr el Ghazal, en el oeste del país.

El fallecido ha sido identificado como Bol Rhoch Mayol Kuol, detenido el 15 de diciembre por militares sursudaneses durante una operación al sur de la ciudad de Wau. El intérprete fue trasladado a una base militar, donde falleció.

El Ministerio de Exteriores sursudanés han confirmado tanto al periódico 'Sudans Post' como a la emisora Radio Tamazuj la detención de un individuo vinculado a la muerte del empleado de la UNMISS

"El Gobierno afirma su pleno compromiso con la rendición de cuentas y está tomando medidas decisivas para garantizar que los responsables sean llevados ante la justicia de acuerdo con la ley", ha hecho saber el Ministerio.

"Cualquier ataque contra el personal que presta servicios en la UNMISS o en organizaciones internacionales es inaceptable y constituye una grave violación de las leyes de la República de Sudán del Sur", ha concluido la cartera de Exteriores.

Siete años después de la firma de los acuerdos de paz, el país africano se encuentra en una situación deplorable. La 'troika' internacional de mediación para Sudán del Sur que conforman Estados Unidos, Reino Unido y Noruega ha denunciado que el acuerdo de reconciliación que puso fin hace siete años a la guerra en el país africano está siendo un fracaso a tenor de los niveles de violencia, la pobreza y la corrupción predominantes.

"A pesar del apoyo de la comunidad internacional, el optimismo y el alivio que inspiró el Acuerdo Revitalizado para la Resolución del Conflicto en Sudán del Sur son inmerecidos", han lamentado los tres países en un comunicado conjunto publicado por el Departamento de Estado de Estados Unidos.

Los países acusan al presidente sursudanés, Salva Kiir, de no haber estado en ningún momento "a la altura de las circunstancias que exigía el gobierno de transición y de unidad nacional que iba a liderar". Los principios que estipulaban un acuerdo para compartir el poder "han sido violados" y ahora mismo no existe "un progreso significativo" hacia la aplicación práctica del acuerdo.

