Antonia Muñoz desea que José Antonio Canales Rivera se haga las pruebas de ADN con su hijo

Antonia Muñoz, madre del hermano secreto de Paquirri, acudió este sábado a 'Fiesta' y desveló que se quedó embarazada de Antonio Rivera cuando tan solo tenía 18 años. A pesar de que siempre ha estado callada y en un segundo plano, ahora quiere hablar porque se ha sentido humillada y abandonada por parte de los Rivera.

"Mi hijo es cien por cien Rivera y me engañaron con las pruebas", dijo en el programa de Emma García, pero también aseguró que "mi hijo no quiere saber nada de los Rivera porque nos han hecho mucho daño".

Cuando Antonia conoció al padre de Paquirri este tenía 60 años y ella 18, explicó, y aunque no tuvieron una relación sentimental, sí que confesó que tuvieron varios encuentros íntimos. Dolida, la invitada aseguró que su hijo no quiere dinero, simplemente saber quién es su padre.

Tras su intervención en el programa, Antonia atendió a la prensa y expresó con rotundidad un "¡ojalá!" cuando le preguntaron si le gustaría que José Antonio Canales Rivera se sometiera a las pruebas de ADN.