Agencias

Siria "invita" a EEUU a coordinarse tras la ola de ataques norteamericanos contra Estado Islámico

Guardar

Las autoridades sirias han pedido a Estados Unidos y a la Coalición Internacional contra Estado Islámico que participen todos juntos en un esfuerzo de coordinación, según han trasladado en un comunicado con motivo de la ola de ataques norteamericanos lanzados esta madrugada contra más de 70 objetivos de la organización yihadista en Siria.

En su nota oficial de este sábado, el Ministerio de Exteriores sirio "reitera su firme compromiso de combatir al ISIS y garantizar que no tenga refugios en territorio sirio, y continuará intensificando las operaciones militares contra él dondequiera que represente una amenaza".

Hecha esta promesa, el Gobierno sirio "invita a Estados Unidos y a los Estados miembros de la coalición internacional a apoyar estos esfuerzos de manera que contribuyan a la protección de los civiles y al restablecimiento de la seguridad y la estabilidad en la región", según el comunicado, publicado en la cuenta de X del Ministerio.

Estados Unidos lanzó sus ataques en respuesta al ataque perpetrado durante el fin de semana pasado en la provincia siria de Palmira que se saldó con la muerte de tres estadounidenses, incluidos dos efectivos de la Guardia Nacional de Iowa y un intérprete civil.

El Mando Central del Ejército de EEUU, el CENTCOM, ha informado que la operación ha incluido más de 100 equipos de munición de precisión "dirigidos contra infraestructuras y depósitos de armas conocidos" de Estado Islámico, a través del uso de aviones de combate, helicópteros de ataque y artillería.

Temas Relacionados

EuropaPress

Últimas Noticias

Alemania disparará sus emisiones de deuda a un nuevo récord en 2026, con 512.000 millones

El Ejecutivo germano planea incrementar fuertemente las colocaciones en los mercados internacionales en 2026, rompiendo su propio máximo previo impulsado por mayores desembolsos en defensa, desarrollo de infraestructuras y la puesta en marcha de un bono a 20 años

Alemania disparará sus emisiones de

VÍDEO: Trump defiende su gestión y anuncia una paga especial de 1.500 euros a los cerca de 1,5 millones de militares

Durante un mensaje a la nación, el mandatario estadounidense destacó avances económicos y de seguridad, informó sobre un beneficio económico único dirigido a integrantes de las Fuerzas Armadas, y aseguró contundentes éxitos en asuntos internacionales y fronterizos

VÍDEO: Trump defiende su gestión

Andy Schleck, ganador del Tour en 2010, ficha por el Lidl-Trek de Juan Ayuso como Director General Adjunto

El excampeón luxemburgués asumirá nuevas funciones en una escuadra internacional, aportando experiencia en gestión deportiva y liderazgo, con el objetivo de fortalecer el crecimiento y la proyección global en las principales competencias del calendario ciclista profesional

Andy Schleck, ganador del Tour

La OMS advierte que más de la mitad de Europa sufre los efectos de una temporada de gripe intensa y temprana

La rápida propagación de una variante de gripe está elevando el número de infecciones en distintos países europeos, donde la presión hospitalaria aumenta, especialmente entre adultos mayores, y las autoridades enfatizan la vacunación como medida clave para reducir riesgos graves

Infobae

Macron avisa de que no hay "cheque en blanco" para Mercosur y Francia se opondrá a una firma este año

El mandatario francés exigió reforzar garantías para el agro europeo, subrayando que persisten objeciones y falta consenso entre Estados miembros, mientras la eventual ratificación del acuerdo será pospuesta hasta que existan mecanismos de control más estrictos

Macron avisa de que no