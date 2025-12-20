La Línea 6 del Metro de Madrid recupera el servicio por completo este sábado

La Línea 6 de Metro de Madrid, la más utilizada por los madrileños, reabrirá de forma completa este sábado día 20 tras más de 200 días de circulación interrumpida para llevar a cabo los trabajos de la primera fase de su automatización, proceso que está previsto se complete para 2027.

Lo hará de forma anticipada tras adelantar once días la reapertura del arco este, entre Moncloa y Legazpi, tramo en el que la circulación ha estado interrumpida desde el 6 de septiembre (105 días).

Previamente se acometieron los trabajos en el arco oeste, entre Moncloa y Méndez Álvaro, sin servicio que estuvo sin servicio desde el 31 de mayo hasta el citado 6 de septiembre (98 días) y cuya reapertura también se adelantó sobre el calendario previsto.

De esta forma, desde este sábado, antesala de la fechas navideñas, se recuperará el servicio en la totalidad de la Línea 6, con 28 estaciones a lo largo de casi 23,5 kilómetros y la más utilizada con 430.000 viajeros diarios (116 millones de viajeros en 2024).

Durante esta primera fase de los trabajos se ha acometido la renovación de toda la plataforma de vía, con la sustitución del balastro que había (se han extraído 35.200 metros cúbicos) por plataforma de hormigón.

Además, se han renovado 86.057 metros lineales de carril, con una vida útil entre 30 y 40 años. Se ha hecho con soldadura eléctrica para evitar incidencias, principalmente a primera hora de la mañana por el cambio de temperatura.

También se han renovado los aparatos de sujeción y guiado de carril, que se utilizan para cambiar de una vía a otra a nivel de plataforma. En total, se han retirado 154.662 unidades.

Igualmente, se ha procedido a la modificación estructural de los andenes de las estaciones para prepararlos para la instalación de las futuras puertas de andén, con una renovación prevista de 7.000 metros lineales. En este caso, se han colocado 3.990 pilares de refuerzo y 7.700 metros de pisaderas provisionales.

Finalmente, se ha completado también la renovación de las 13 subestaciones eléctricas que aportan energía a esta línea, con cambio de la tensión de 600 Vcc (voltaje de corriente continua) a 1.500 Vcc para adaptarse a los nuevos trenes, una medida que permitirá además un 30% menos de consumo energético.

Esto posibilitará que en 2027 comiencen a circular por esta línea los 40 trenes monotensión de gálibo ancho y electricidad a 1.500 Vcc que ya está fabricando la empresa CAF. Comenzarán a llegar a mediados de 2026 y serán sometidos a pruebas antes de su puesta en circulación para el público.

SIGUIENTES FASES

Tras esta primera fase, está previsto que en enero arranque una segunda para proceder a la instalación de las futuras puertas automáticas a lo largo de 7.000 metros lineales de andén. En total, serán más de 1.600 puertas a lo largo de la línea (24 por andén para un total de 70), con cierre hermético y apertura únicamente cuando el tren está detenido.

Estos elementos sirven para segregar el espacio de espera de los usuarios y la zona de circulación de los trenes con el objetivo de garantizar la máxima seguridad para el ciudadano y, al mismo tiempo, permitir una velocidad superior de entrada de los trenes.

Estos elementos, que estarán presentes en las 28 estaciones, se van a implantar por la noche y sin afectar al normal funcionamiento de la L6 en el grueso de la jornada. Desde el 7 de enero, la finalización del servicio se adelanta a las 23.00 horas, de domingo a jueves, mientras que viernes y sábados mantiene el horario habitual, coincidiendo con los tramos de mayor demanda.

Durante este periodo, al igual que ha sucedido en las dos fases en las que no ha permanecido operativa la Circular al completo, la compañía metropolitana garantizará la movilidad de los viajeros que utilizan la línea en esa franja con autobuses gratuitos que realizarán el recorrido en superficie entre las 23.00 y la 1.30 horas.

Finalmente, la tercera fase arrancará con la llegada de los 40 nuevos trenes, prevista a partir de junio o julio. Está previsto que comiencen a circular en fase de pruebas previsiblemente en julio del próximo año, antes de empezar a transportar pasajeros en 2027.

Su principal característica es la conducción semiatomática, sin cabina de conductor, de modo que en la cabecera habrá un cristal panorámico por el que los viajeros podrán ver las vías y las estaciones.

Cada una de las unidades se compondrá de seis coches, y estarán diseñadas con disposición continua con pasillos de intercomunicación entre los coches a lo largo de toda la unidad, con 10 centímetros más anchos (de 2,8 a 2,9 metros), lo que permitirá aumentar la capacidad un 17% al pasar de los 1.200 pasajeros actuales hasta los 1.385.

Además, serán más rápidos, con un aumento del 33% en la velocidad media (hasta las 110 km/h), de modo que se posibilitará una frecuencia de paso cada dos minutos, y más eficientes, al contar con una cadena de tracción que permite hasta un 20% de ahorro energético (con sistemas de frenado regenerativo que devuelven energía a la red), además de estar construidos con materiales que podrán ser reciclados.

Dotados con tecnología puntera, también serán más seguros y fiables. Entre otras novedades, se facilitará una mejor información al viajero gracias a la comunicación continua tren-tierra y dispondrán de novedades como el bucle inductivo, un sistema que facilita la percepción de la megafonía para personas con audífono.