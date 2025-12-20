Agencias

EEUU anuncia restricciones de visados a funcionarios hondureños por "interferir" en el recuento de votos

El secretario del Departamento de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, ha anunciado este viernes la introducción de restricciones de visados de distinto tipo para funcionarios hondureños a los que señala por su presunta interferencia en el recuento de votos de las elecciones presidenciales del pasado 30 de noviembre, cuyos resultados oficiales aún no han sido publicados.

El Departamento de Estado ha revocado los visados de Mario Morazán (...) por socavar la democracia en Honduras al obstaculizar el recuento de votos. (Asimismo), ha rechazado la solicitud de visado de Marlon Ochoa y ha tomado medidas para imponer restricciones de visado a otra persona por socavar la democracia en Honduras", ha anunciado el Departamento en un comunicado.

Estas limitaciones se apoyan en la prohibición de la entrada al país norteamericano de aquellas personas que "ingresen o realicen actividades que podrían tener consecuencias adversas graves para la política exterior estadounidense", de acuerdo con la Ley de Inmigración y Nacionalidad.

"EEUU no tolerará acciones que socaven nuestra seguridad nacional ni la estabilidad de nuestra región", ha apostillado Rubio, advirtiendo de que la Casa Blanca considerará "todas las medidas apropiadas para disuadir a quienes obstaculicen el recuento de votos en Honduras". "Las voces de 3,4 millones de hondureños deben ser respetadas y escuchadas", ha sentenciado.

Este anuncio llega un día después de que el Consejo Nacional Electoral (CNE) de Honduras comenzara el escrutinio de cerca de 2.800 actas con inconsistencias, en medio de las tensiones por las denuncias de fraude tras casi 20 días desde que tuvieran lugar las elecciones presidenciales en el país centroamericano.

Hasta este jueves, el escrutinio había alcanzado el 99,80 por ciento, y de acuerdo con los datos difundidos por el diario 'El Heraldo' y la emisora HRN, el candidato del Partido Nacional, Nasry Asfura, cosecharía el 40,54 por ciento de los votos, por delante de Salvador Nasralla, del Partido Liberal, con el 39,20 por ciento.

El escrutinio está teniendo lugar en el Centro Logístico Electoral (CLE), instalado en el Instituto Nacional de Formación Profesional (Infop), en Tegucigalpa, capital de Honduras, y ante la presencia de observadores nacionales e internacionales.

