Crónica del Real Madrid - Sevilla FC: 3-0

El Real Madrid despidió el año 2025 sin alejarse de las dudas que le azotan desde hace varias semanas pese a imponerse este sábado en el Estadio Santiago Bernabéu por 3-0 al Sevilla FC, un triunfo sin brillo apoyado en dos acciones casi aisladas, una de ellas de Kylian Mbappé, que igualó el récord de goles en un año natural de Cristiano Ronaldo en el club, y con Thibaut Courtois sosteniendo con otro recital de paradas a los suyos.

El último encuentro de 2025 no trajo más buenas noticias que los tres puntos que permiten a los de Xabi Alonso ponerse a uno provisional del FC Barcelona antes de que este visite al Villarreal CF. El brillo futbolístico apenas existió y un cabezazo de Jude Bellingham y un penalti anotado por Mbappé le dieron la victoria.

Pese a su mala y desacertada noche, el '10' francés, quizá algo ansioso y en el día de su 27 cumpleaños, pudo anotar su tanto 59 en este año e igualar la cifra de Cristiano Ronaldo en 2013 ante un conjunto sevillista que sigue negado en el feudo madridista, donde no gana desde 2008, y que se estrelló con Courtois, autor de varias paradas de mérito y que evitó que los pitos hubiesen sido más sonoros.

El Real Madrid no se alejó de su versión timorata de las últimas semanas y el público se lo recordó durante varios momentos de una floja primera mitad, desenredada a su favor por un acierto a balón parado y en la que empezó demasiado errático e inconexo, con sus dos laterales (Raúl Asencio ante la baja de Fede Valverde y Fran García) muy altos, y Vinícus Jr y Rodrygo Goes más por dentro que en los costados.

El Sevilla no empezó mal y tuvo una gran opción en el arranque, con un balón a la espalda de la defensa a Isaac Romero que el delantero envió fuera por poco tras superar sutilmente en la salida a Thibaut Courtois. Minutos después fue Alexis Sánchez el que no llegó por poco a un balón cruzado desde la izquierda tras otro hueco a la espalda. Los locales, que habían tenido también la suya con Vlachodimos tapando bien la internada de Fran García, continuaban dormidos y sin tener el control real del choque.

El conjunto de Xabi Alonso sólo aceleraba algo cuando la cogía Vinícius Jr, portador del brazalete de capitán y el más impetuoso y activo. Mbappé, en cambio, pasaba desapercibido pese a tener un récord a la vista salvo en un potente disparo cruzado tras un robo de balón en el medio y la asistencia de su socio Arda Güler. Chispazos, como un potente cabezazo de Dean Huijsen, dentro del aburrimiento general de un Real Madrid que, al menos, no sufría tampoco demasiado en defensa.

Y como suele pasar en estos casos, el rescate vino a través del balón parado. Una un tanto innecesaria y brusca falta de Marcao en el lado derecho propició el 1-0 al filo del descanso que alivió algo a los madridistas. Rodrygo la puso y Bellingham dibujó un gran cabezazo imparable para Vlachodimos que permitió irse a los locales por delante a los vestuarios con susto de por medio de Alexis Sánchez y un remate acrobático.

MBAPPÉ PERDONA, COURTOIS SOSTIENE

La segunda parte comenzó con multitud de ocasiones para ambos en apenas diez minutos. Mbappé tuvo tres muy claras, pecando en una de egoísta con Vinícius Jr mucho mejor colocado, para haber alcanzado o superado el récord de Cristiano Ronaldo, más un cabezazo que dio en el larguero. El Sevilla también tuvo tres para haber empatado, pero se topó con el 'muro Courtois', que amargó sobre todo a Romero, cuyos buenos desmarques no tuvieron premio por el portero belga.

Los pitos volvieron, pero el Real Madrid continuó sin replicarlos salvo cuando encontraba espacios para correr porque con la posesión apenas hacía daño y se mostraba demasiado pasivo. Otra desmedida acción de Marcao en una zona aparentemente sin peligro le costó la segunda amarilla y dejar a su equipo con uno mes, aunque eso tampoco afectó demasiado a los de Xabi Alonso en su plomizo juego.

El tolosarra metió a Eduardo Camavinga para aumentar el control sin riesgos y Vlachodimos metió una mano sensacional a Rodrygo para mantener con vida a un Sevilla que seguía encontrando ciertas facilidades. La grada aumentaba su nerviosismo, con sonora pitada a un Vinícius menos protagonista en la segunda mitad al ser cambiado por Gonzalo García, pero Juanlu derribó inocentemente a Rodrygo en su regate y Mbappé pudo sentenciar desde el punto de penalti para igualar el récord de Cristiano Ronaldo, con celebración homenaje al de Madeira.

FICHA TÉCNICA.

--RESULTADO: REAL MADRID, 2 - SEVILLA FC, 0 (1-0, al descanso).

--ALINEACIONES.

REAL MADRID: Courtois; Asencio (Jiménez, min.93), Rüdiger, Huijsen, García; Güler (Camavinga, min.72), Tchouaméni, Bellingham; Rodrygo, Mbappé y Vinícius Jr (Gonzalo, min.83).

SEVILLA FC: Vlachodimos; Carmona (Salas, min.85), Gudelj, Marcao; Juanlu, Agoumé (Alfon, min.85), Mendy (Januzaj, min.85), Sow, Suazo (Oso, min.60); Sánchez y Romero (Peque, min.70).

--GOLES.

1-0, minuto 38. Bellingham.

2-0, minuto 86. Mbappé de penalti.

--ÁRBITRO: Muñiz Ruiz (C.Gallego). Amonestó a Rodrygo (min.41), Asencio (min.60), por el Real Madrid, y Carmona (min.34), Agoumé (min.70) y Sow (min.91), por el Sevilla. Expulsó por doble amonestación a Marcao en el minuto 68 y al técnico Matías Almeyda durante el descanso.

--ESTADIO: Santiago Bernabéu.