Agencias

Trump anuncia los 'Juegos Patriotas', una competición para "jóvenes deportistas" de EEUU

Guardar

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha anunciado los 'Juegos Patriotas', una competición para "jóvenes deportistas" de todo el país con la que busca celebrar el 250º aniversario de la firma de la Declaración de Independencia el próximo año.

"En otoño vamos a acoger los primeros Juegos Patriotas, un evento de cuatro días sin precedentes que contará con los deportistas de más alto nivel de todo el país: un joven y una joven de cada estado del territorio", ha explicado el magnate en un vídeo televisado.

El evento, que ha sido ya objeto de burlas por parte de los demócratas, ha sido comparado con la distópica historia de la saga de libros de 'Los Juegos del Hambre', en la que jóvenes seleccionados en diferentes distritos son obligados a luchar a vida o muerte en un concurso que es retransmitido por televisión.

En un inicio, Trump había previsto que estos juegos tuvieran lugar en el mes de julio y señaló anteriormente que estarían encabezados por el secretario de Sanidad, Robert F. Kennedy.

La idea para esta competición fue sugerida por primera vez en 2023 por Trump, que afirmó que pediría a los deportistas competir para ser elegidos como los "más patriotas" por el propio presidente.

Además, el magnate neoyorquino ha anunciado la construcción de un monumento en la capital del país, Washington. "Somos el único gran lugar que no tiene un arco del triunfo como el de París, donde tienen uno muy bonito. Lo llaman así, y vamos a tener uno muy pronto en Washington", ha dicho.

Temas Relacionados

EuropaPress

Últimas Noticias

Trade Republic alcanza una valoración de 12.500 millones, similar a la de Bankinter

La compañía alemana obtuvo 1.200 millones de euros en una ronda comandada por inversores como Founders Fund, Sequoia y Accel, lo que impulsa sus planes de expansión y la posiciona como referente en el sector financiero europeo

Trade Republic alcanza una valoración

Qualcomm actualiza los procesadores paras las gamas media y baja: mejores fotos y mayor duración de la batería

Las nuevas plataformas de Qualcomm, diseñadas para teléfonos accesibles, incorporan inteligencia artificial, carga veloz y soporte para redes 5G o 4G, mejorando rendimiento y conectividad y facilitando experiencias fotográficas avanzadas en modelos económicos y de entrada

Qualcomm actualiza los procesadores paras

Éxito en el lanzamiento de los dos satélites Galileo en su primer vuelo a bordo del Ariane 6

Tras el despegue desde la Guayana Francesa con SAT 33 y SAT 34, Arianespace y la ESA confirman la inserción exitosa de las nuevas unidades en la constelación europea, fortaleciendo la cobertura global y la autonomía espacial del continente

Éxito en el lanzamiento de

Rusia anuncia nuevos avances en su invasión de Ucrania con la toma de una localidad en Dnipropetrovsk

El Ministerio de Defensa ruso reporta la captura de Gerasimovka, profundizando su ofensiva en la región oriental, mientras Kiev aún no reacciona oficialmente y el avance de Moscú se extiende a otras zonas estratégicas del conflicto ucraniano

Rusia anuncia nuevos avances en

BlackRock sitúa en el 12,62% su participación en Naturgy

La firma estadounidense ajustó su posición en la energética española tras la reciente colocación acelerada de acciones por parte de GIP, expandiendo el capital flotante en el mercado y consolidándose como uno de los principales operadores del sector

BlackRock sitúa en el 12,62%