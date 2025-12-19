Riot Games soluciona una brecha antitrampas de algunas placas base y exigirá actualizar la BIOS para jugar Valorant

Riot Games advirtió que, si los jugadores de Valorant con placas base afectadas no instalan la última versión del sistema de arranque, perderán el acceso al juego hasta completar la actualización de su firmware. Según publicó Europa Press, esta medida surge a raíz de la detección de una vulnerabilidad de alto riesgo en placas base de reconocidas marcas del sector, que permitía a quienes hacen trampas ejecutar código malicioso sin ser detectados por los sistemas antitrampas del videojuego.

La falla fue identificada a comienzos de este año y afectó a modelos de placas de fabricantes como Asrock, Asus, Gigabyte y MSI. De acuerdo con Europa Press, la brecha consistía en la posibilidad de que los hackers inyectaran código no autorizado cuando la seguridad del sistema parecía activa, vulnerando el sistema antitrampas integrado Vanguard. Este sistema de protección incluye una función específica llamada "Protección DMA Previa al Arranque", que se basa en la tecnología IOMMU (unidad de gestión de memoria de entrada-salida) para bloquear el acceso no autorizado a la memoria durante el arranque del ordenador.

Europa Press detalló que, a pesar de que la protección antitrampas aparecía como habilitada en el sistema operativo, el fallo provocaba la incorrecta inicialización de la IOMMU en ciertos modelos, dejando el ordenador vulnerable durante los primeros momentos del arranque. En este escenario, un atacante podía aprovechar esa ventana para inyectar y ocultar su código antes de que Vanguard comenzara a aplicarse, según explicó la propia empresa desarrolladora en un comunicado público.

La compañía subrayó que, debido a la forma en la que se produce el ataque, el fallo podría dejar sin efecto las tecnologías antitrampas no sólo de Riot Games, sino de otras empresas del sector de los videojuegos que utilicen mecanismos similares. Como explicó Riot Games, estos engaños emplean hardware externo y operan en áreas del sistema a las que las aplicaciones convencionales de protección antitrampas no pueden acceder, lo que incrementa tanto el alcance como las consecuencias del problema.

Para hacer frente a esta situación, Riot Games anunció que implementará revisiones de seguridad de arranque más estrictas en su sistema antitrampas Vanguard. Los controles se aplicarán específicamente a los jugadores con placas base identificadas como vulnerables, a los que se les pedirá actualizar la BIOS para continuar accediendo al título de disparos multijugador Valorant. Europa Press explicó que esta actualización podrá ser solicitada de forma directa por el sistema de restricciones Van, en caso de que Vanguard detecte comportamientos de hardware inusuales o discrepancias en el funcionamiento esperado.

La empresa publicó que, si bien el sistema Van podrá imponer la actualización obligatoria al identificar patrones sospechosos, los usuarios también tienen la opción de descargar e instalar anticipadamente la nueva versión del firmware desde los portales oficiales de los fabricantes implicados. Todos los fabricantes afectados han colaborado con Riot Games para desarrollar y distribuir las actualizaciones pertinentes.

En su declaración, la compañía señaló que “las actualizaciones de la BIOS no son tan emocionantes como ver las cifras de baneos, pero son un paso necesario en nuestra lucha contra las trampas de 'hardware'. Al cerrar esta laguna legal previa al arranque, neutralizamos toda una clase de trampas previamente intocables y aumentamos significativamente el coste del juego desleal”. De acuerdo con Europa Press, la medida busca elevar tanto la seguridad del juego como el nivel de dificultad para quienes intenten vulnerar las barreras técnicas mediante dispositivos externos.

Riot Games manifestó que la actualización obligatoria de firmware aspira a cerrar un tipo de vulnerabilidad compleja y ampliar la protección del entorno competitivo. Además, la empresa aclaró que los parches solucionan una debilidad sistémica que, de haberse mantenido sin detectarse, habría comprometido la efectividad de la tecnología antitrampas de la industria en su conjunto.

La función de “Protección DMA Previa al Arranque” utiliza la tecnología IOMMU para contrarrestar accesos de hardware externo, una técnica de trampa avanzada en videojuegos tipo FPS. Con la instrucción de instalar firmware actualizado, Riot Games apuesta por cerrar el acceso privilegiado que este error otorgaba en la placa base, un punto técnicamente inaccesible para la mayor parte de los mecanismos de protección.

Europa Press concluyó que los jugadores que posean placas base de las marcas mencionadas deben consultar los sitios web oficiales de los fabricantes y descargar las actualizaciones más recientes del firmware, como condición indispensable para preservar tanto la seguridad personal como la integridad de la experiencia competitiva en Valorant.