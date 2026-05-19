Muere un trabajador que resultó herido en incendio de venezolana PDVSA, dice exgobernador

Caracas, 19 may (EFE).- El exgobernador venezolano Manuel Rosales informó este martes que falleció uno de los seis trabajadores lesionados durante un incendio en una plataforma petrolera ubicada en el Lago de Maracaibo (noroeste, estado Zulia), que se registró el pasado viernes.

"Lamentamos el sensible fallecimiento de Jorge Alberto Rivera Díaz, uno de los trabajadores que resultó gravemente herido tras la explosión en la Planta de Gas Lamargas, en el Bloque V del Lago de Maracaibo", escribió el exgobernador del Zulia en una publicación en X.

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Rosales sostuvo que el trabajador es una "nueva víctima de la desidia estructural, la falta de mantenimiento y el abandono" de la industria petrolera.

Además, dijo que este tipo de siniestros, originados por la acumulación de crudo en los equipos, fallas eléctricas y la falta de protocolos de seguridad estandarizados, evidencian fallas operativas que comprometen la integridad de los trabajadores y la continuidad del servicio.

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Hasta el momento, la estatal Petróleos de Venezuela (PDVSA) no ha informado sobre la muerte de este trabajador o la evolución del resto de los heridos en el incendio.

El pasado viernes, PDVSA confirmó un incendio en una plataforma petrolera ubicada en el Lago de Maracaibo, que dejó seis trabajadores lesionados, y anunció la apertura de una investigación para determinar las causas de lo ocurrido.

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A través de un comunicado publicado en redes sociales, PDVSA explicó que el incendio se produjo tras una explosión en la Planta de Compresión Lamargas, ubicada en el Bloque 5 del Lago de Maracaibo.

Esta plataforma es operada de forma conjunta por PDVSA y la firma China Concord Resources Corp (CCRC), según dijo a EFE una fuente vinculada al sector.

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La estatal añadió entonces que de inmediato fueron activados los protocolos establecidos para el control del fuego, la evacuación preventiva del personal y el resguardo de las operaciones en esa instalación lacustre.

Varios videos grabados por personas que se encontraban en el lugar y que fueron difundidos en redes sociales mostraron el incendio que se generó en la instalación y una embarcación en labores de extinción.

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Además, en los vídeos se observaron las quemaduras que sufrió en el torso un trabajador que se despojó de su uniforme de CCRC, mientras esperaba para ser trasladado a tierra. EFE