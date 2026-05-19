“Voy”: el llamado de futbolistas ciegas mexicanas que buscan hacer historia en Brasil 2026

Ciudad de México, 19 may (EFE).- En el fútbol ciego, en cada disputa por el balón se escucha un “voy”, una palabra que orienta el juego y que ahora acompaña a un grupo de futbolistas mexicanas en su campaña rumbo a la Copa América Brasil 2026 en un país donde aún luchan por ser vistas.

Este martes, Fondo Semillas y la Colectiva de Mujeres Futbolistas Ciegas (CMFC) presentaron la campaña ‘Fútbol Ciego: Ellas juegan, México dice ¡voy!’, con la que buscan llevar a la primera selección femenil mexicana de fútbol ciego al torneo que se jugará en septiembre próximo.

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El objetivo es recaudar un millón de pesos (unos 57.500 dólares), antes del 19 de agosto, para que México se convierta en la cuarta selección femenil de fútbol ciego en el mundo, después de Brasil, Argentina y Canadá.

“Estamos en la punta de lanza de algo enorme que podemos hacer a nivel nacional”, dijo a EFE Paulina Hernández, jugadora de Chilangas FC, quien nació con discapacidad visual y encontró en el fútbol adaptado “un sueño” y una forma de abrir camino para otras mujeres.

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Hernández aseguró que el crecimiento de la disciplina depende también de la visibilidad y el acceso a más espacios para personas con discapacidad visual, por lo que pidió el respaldo de todos los mexicanos: "Les invito a que griten ‘voy’ con nosotras”.

“Mientras más gente sepa que sí existimos, va a haber incluso más competitividad a nivel nacional", enfatizó.

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Conocido también como fútbol 5 adaptado, esta disciplina incorpora herramientas como un balón sonoro, orientación auditiva, guías y comandos verbales como el “voy”, utilizado por las jugadoras para anunciar su presencia en cancha, mientras el público debe guardar silencio para no interferir con la comunicación de las futbolistas.

Durante la exhibición realizada este martes, el eco de los cascabeles que rodean el balón se mezclaba con pasos rápidos, golpes al poste y voces que guiaban cada movimiento dentro de la cancha.

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Hace apenas unos años, las futbolistas ciegas en México jugaban únicamente entre equipos de Jalisco y Puebla, pero ya son cinco clubes cuyas jugadoras hoy buscan representar al país en Brasil, explicó a EFE Aidé Hernández, delantera de Topos Puebla.

“Significa hacer historia (…) dejar legado para las chicas que vienen atrás de nosotras”, sostuvo la jugadora.

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Durante el evento, las jugadoras y organizadoras también hicieron un llamado a que instituciones, empresas y el gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum respalden el crecimiento del fútbol femenil para ciegas y ayuden a visibilizar una disciplina que todavía enfrenta falta de apoyo e infraestructura en México.

“Así como usted (Sheinbaum) nos representa a nosotras, nosotras queremos hacer una labor ahora por demostrarle a todas las niñas, adolescentes y mujeres que estamos en este país que somos capaces de muchísimo más”, dijo Hernández.

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Gabriela Toledo, codirectora de Fondo Semillas, aseguró que llevar a la selección a Brasil no solo representaría un logro deportivo, sino la posibilidad de que más “niñas ciegas que lo escuchen, que se enteren, abre la esperanza de que ellas también puedan portar la camiseta de una selección que representa a su país”.

“Por supuesto que invitamos a la presidenta que se sume (…) Imagínate que en la mañanera nos mencionen nuestra campaña sería increíble por el alcance y que sepan que hay un esfuerzo que están haciendo mujeres con discapacidad para llegar a una Copa América”, zanjó Toledo. EFE

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(foto)(video)