Líderes demócratas se reúnen en Washington y se preparan para elecciones de noviembre

Washington, 19 may (EFE).- Algunas de las principales figuras del Partido Demócrata se reunieron este martes en Washington en un encuentro organizado por el Center for American Progress (CAP), que sirvió como escenario para presentar las propuestas que articularán la campaña de cara a las elecciones de medio mandato de noviembre.

Uno de los primeros en intervenir fue el líder demócrata en el Congreso, Hakeem Jeffries, quien animó a sus compañeros de partido a tomar el control de la Cámara de Representantes tras las elecciones, y apeló para lograrlo a la necesidad de "combatir la corrupción" en la que en su opinión se ha adentrado la Administración del presidente Donald Trump.

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Jeffries apostó también por dar una respuesta clara a la preocupación ciudadana por la economía que reflejan todas las encuestas.

"El coste de la vida, el gas, la comida y el sistema de salud, que los republicanos han quebrado" fueron los puntos en los que Jeffries consideró que deben centrar los demócratas la campaña electoral.

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Una agenda centrada en el coste de la vida fue el plan que propuso Jeffries con el objetivo de las urnas en noviembre, continuando con una estrategia que ya aplicaron los demócratas en elecciones anteriores, en concreto en las del pasado 4 de noviembre para gobernador de Virginia y la alcaldía de Nueva York con buen resultado.

Precisamente, la gobernadora de Virginia, Abigail Spanberger, que se impuso en aquella elección volvió a referirse a la necesidad de afrontar los problemas de los ciudadanos con el coste de la vida.

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Pero Spanberger no perdió la oportunidad de referirse también a los riesgos del rediseño de mapas electorales que los republicanos están acometiendo a pocos meses del medio mandato y se mostró preocupada por la decisión del Tribunal Supremo de anular el referéndum que permitía al estado de Virginia cambiar sus distritos electorales.

Ese cambio, que beneficiaba a los demócratas y que fue aprobado por los ciudadanos de Virginia, fue calificado de "frustrante" por Spanberger.

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En este sentido se pronunció el líder el demócrata en el Senado, Chuck Schumer, que planteó una propuesta concreta en su intervención en el encuentro.

"Llamemos a las cosas por su nombre, hay una campaña coordinada para manipular las elecciones de 2026 antes de que se emita un solo voto. El plan sin precedentes de Trump para manipular las elecciones de 2026 exige una respuesta sin precedentes", explicó.

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Schumer anunció que está creando "el Grupo de Trabajo de Protección Electoral de los Demócratas del Senado, la iniciativa de protección electoral más amplia que nuestro grupo parlamentario haya emprendido jamás en la historia de Estados Unidos".

El demócrata describió una "operación real" antes, durante y después del día de las elecciones con "abogados, observadores, equipos de respuesta rápida y expertos en ciberseguridad" para proteger a los votantes y el recuento.

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Y concluyó "los votantes deciden las elecciones. Donald Trump no. La lucha por 2028 comienza en 2026. Y los demócratas del Senado van a luchar con uñas y dientes para asegurar que nuestras elecciones pertenezcan a los votantes".

En la defensa de los derechos y las libertades de los estadounidenses se centró también la intervención del alcalde de Mineápolis, Jacob Frey, protagonista durante semanas de las protestas ciudadanas en su ciudad por las redadas masivas de agentes migratorios.

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"Lo que sucedió en Mineápolis fue mucho peor de lo que se vio en las noticias. Fue una invasión en toda regla. Seas demócrata o republicano, no importa. Esto no es una cuestión ideológica. Se trata de un ser humano", aseguró Frey.

El alcalde, que durante semanas representó la resistencia a la Administración Trump, aseguró que lo que ocurrió en la ciudad en enero de este año no iba solo de inmigración.

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Fue el intento de "atacar a una ciudad gobernada democráticamente en un estado gobernado democráticamente y tratar de demostrar que estamos a favor del caos, cuando precisamente fueron ellos quienes crearon ese caos, ellos crearon ese peligro en nuestra calle", manifestó.

En un año clave para Estados Unidos, a pocos meses de que se celebren las elecciones de medio mandato, los demócratas ponen a punto sus discursos. EFE