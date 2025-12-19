Nieve, niebla y oleaje activan avisos en diez provincias con mínimas de hasta 0ºC

Nieve, niebla y oleaje activan este viernes avisos en diez provincias con mínimas de hasta 0ºC en Teruel y chubascos localmente fuertes en Alborán, Baleares y litorales de Cataluña y Cantábrico oriental, según la predicción de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET).

En concreto, la nieve activará avisos amarillos en León y Palencia. También en este nivel pero por niebla estará Albacete, mientras que los avisos naranja (importante) por oleaje se activarán en Asturias (litoral occidental y oriental costero), Cantabria (litoral costa), A Coruña, Lugo, Pontevedra, Guipúzcoa y Vizcaya.

La AEMET prevé para este viernes acumulaciones significativas de nieve en cotas altas de la Cordillera Cantábrica junto a nieblas densas y extensas en zonas de La Mancha.

De esta forma, prevé la entrada de un frente en el oeste peninsular y un progresivo aumento de la inestabilidad en el área mediterránea, que dejarán cielos muy nubosos o cubiertos en Península y Baleares, aunque serán poco nubosos al principio de la jornada en el Levante.

Asimismo, se esperan precipitaciones en la mayor parte del territorio que, salvo en Cataluña, serán poco probables en el tercio oriental peninsular. En este sentido, es posible que se dé algún chubasco localmente fuerte en puntos de Alborán, Baleares y litorales de Cataluña y del Cantábrico oriental, sin descartar persistencia en vertientes del sur de los sistemas montañosos del cuadrante noroeste y en el propio Cantábrico oriental. También hay posibilidad de tormenta en Alborán.

Estas lluvias llegarán en forma de nieve en montañas de la mitad norte a partir de entre los 1.600 y 1.800 metros (m), pero la cota bajará hasta un rango entre 1.200 y 1.400 m en el noroeste, con acumulados significativos en la Cantábrica, mientras que en Canarias se esperan cielos nubosos o con intervalos nubosos y lluvias en el norte de las islas montañosas, también posibles de forma ocasional en el resto.

A su vez, se esperan probables bancos de niebla matinales en interiores del tercio este peninsular, Baleares y entornos de montaña, que serán más densas y persistentes en La Mancha junto a un posible polvo en suspensión en Baleares y este peninsular.

En cuanto a temperaturas máximas, descenderán en la mayor parte de la Península, por lo que se esperan pocos cambios en el Mediterráneo, Pirineos, Guadalquivir y archipiélagos. Al mismo tiempo, las mínimas descenderán en el Cantábrico, interiores del tercio este y Galicia, ya que predominarán los aumentos en el resto de la vertiente atlántica y Alborán con pocos cambios en el resto y heladas débiles en los principales entornos de montaña.

Por último, soplará viento moderado de componente norte en Canarias, litorales del sureste peninsular, Pitiusas y litoral gallego donde rolará a oeste. También se prevé viento moderado de componentes sur y oeste rolando a norte en el golfo de Cádiz y Cantábrico y de componente este en el resto de Baleares, mientras que en el resto habrá vientos flojos variables y se establecerán el poniente en el Estrecho y Alborán.