El Eurogrupo analiza con el FMI su horizonte económico con el foco en la crisis energética

Bruselas, 10 jun (EFE).- Los ministros de Economía y Finanzas de la eurozona (el Eurogrupo) analizarán este jueves junto al Fondo Monetario Internacional (FMI) las perspectivas para la economía del euro, con la vista puesta en la seguridad energética del continente en pleno conflicto de Oriente Medio.

La directora gerente del FMI, Kristalina Georgieva, presentará el último informe de este organismo sobre las políticas económicas del área del euro y sus recomendaciones para los Estados miembros durante una reunión en Luxemburgo en la que, en esta ocasión, no participará el vicepresidente y ministro de Economía español, Carlos Cuerpo.

PUBLICIDAD

Las últimas previsiones del Fondo para la eurozona, publicadas en abril, advierten de que se enfrenta a una crisis energética derivada de la guerra en Oriente Medio que frenaría el crecimiento, dejándolo en el 1,1 % este año, e impulsaría la inflación al 2,6 % en un escenario en el que el conflicto acabe antes del verano.

Con este contexto, se espera que Georgieva reitere ante los ministros las recomendaciones de que las medidas de alivio por el encarecimiento de la energía sean temporales y focalizadas en los hogares más vulnerables, y de que éstas se acompañen de reformas estructurales en áreas como la energía, el mercado de capitales o el mercado laboral.

PUBLICIDAD

Tras esta sesión se sumarán a la reunión los países de la UE que no tienen la moneda común para participar en un debate precisamente sobre seguridad energética basado también en un capítulo del informe del FMI.

La energía es un "factor principal" de la economía europea, señalan fuentes comunitarias, que recuerdan que el club lo ha hecho "bastante bien" en sus esfuerzos para acelerar el despliegue de renovables y reducir su dependencia de las importaciones de combustibles fósiles, aunque reconocen que "queda camino por recorrer".

PUBLICIDAD

Varias fuentes esperan que el informe del FMI incida en cuestiones como la necesidad de apoyar el desarrollo de tecnologías limpias, mejorar las interconexiones del continente, mantener las señales de precios a través del sistema europeo de comercio de emisiones e incluso configurar una "visión unificada" sobre cómo debe ser la unión energética en 20 o 30 años que ayude a priorizar inversiones.

Más allá de las orientaciones de esta institución, el Eurogrupo abordará las recomendaciones de política fiscal emitidas la semana pasada por la Comisión Europea y, en particular, su propuesta de ampliar la flexibilidad que ya permiten las reglas para el gasto en defensa también al destinado a medidas energéticas.

PUBLICIDAD

Atendiendo a las peticiones de Italia y España, ha planteado que los Estados puedan gastar en ellas hasta un 0,3 % de su PIB anual entre 2026 y 2028, con un máximo total del 0,6 %, sin que computen a efectos de las reglas fiscales.

Sin embargo, queda por definir qué acciones en concreto podrán beneficiarse de este mayor margen ya que, de momento, la Comisión solo ha precisado que quedarán excluidas aquellas que apoyen a los combustibles fósiles -incluidas rebajas de impuestos- y se incluirán las que favorezcan la transición ecológica, como las renovables.

PUBLICIDAD

La propuesta ha sorprendido en la medida en que hace apenas unas semanas el Eurogrupo daba casi por descartada esta flexibilización, aunque fuentes europeas señalan que el Ejecutivo comunitario ha logrado "un buen equilibrio" al plantear una extensión "limitada", que "incentiva la descarbonización" y "no socava la sosteniblidad fiscal".

La Junta Fiscal Europea, organismo asesor independiente de la Comisión, criticó este miércoles duramente la propuesta por considerar que podría ser una "puerta de atrás" para una relajación fiscal que "no está justificada" y socavar la credibilidad de las reglas europeas. EFE

PUBLICIDAD