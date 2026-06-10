El Supremo rechaza un recurso del Real Madrid y mantiene viva la causa vecinal contra los conciertos del Bernabéu

El Tribunal Supremo ha rechazado un recurso de casación interpuesto por el Real Madrid contra una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) relacionada con la celebración de conciertos en el estadio Santiago Bernabéu.

Así consta en una providencia, a la que tuvo acceso Europa Press, en la que se inadmite el recurso contra la sentencia de 24 de noviembre de 2025, de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del TSJM y confirma que deberá ser el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 31 de Madrid quien analice el fondo de la reclamación planteada al Ayuntamiento de Madrid por la Asociación Vecinal de Perjudicados por el Bernabéu.

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Los vecinos sostienen que las licencias y el planeamiento urbanístico del estadio no amparan la celebración de conciertos musicales. La sentencia recurrida había estimado previamente el recurso de apelación presentado por la asociación vecinal.

La Sección considera que el recurso del club blanco carece de una fundamentación suficiente para justificar la existencia de interés casacional objetivo. Entre otros motivos, señala que no se acreditó adecuadamente la concurrencia de los supuestos legales invocados ni se justificó de forma concreta el supuesto perjuicio para los intereses generales alegado por la entidad recurrente.

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Además, el Alto Tribunal destaca que la controversia planteada presenta un marcado carácter casuístico, vinculado a las circunstancias específicas del caso, y que el recurso pretendía obtener un pronunciamiento particular, algo incompatible con la finalidad del recurso de casación, orientado a la formación de jurisprudencia de interés general.

La providencia también impone las costas procesales al Real Madrid, con un límite máximo de 2.000 euros más IVA, en favor de la Asociación Vecinal de Perjudicados por el Bernabéu, que se opuso a la admisión del recurso.

SIN AMPARO PARA CONCIERTOS

La Asociación Vecinal de Perjudicados por el Bernabéu había solicitado al Ayuntamiento de Madrid que declarara que el Plan Especial de mejora del medio urbano del estadio Santiago Bernabéu y las diferentes licencias otorgadas al Real Madrid con motivo de la reforma del estadio no amparaban la celebración de conciertos musicales en el mismo.

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La Asociación Vecinal interpuso recurso contra la desestimación presunta de su solicitud por parte del Ayuntamiento de Madrid y el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo nº 31 de Madrid, por auto de 25 de junio de 2025, acordó inadmitir el recurso al considerar que el acto recurrido no era susceptible de impugnación.

Esgrimía que además el Ayuntamiento, a través de la Agencia de Actividades, había contestado la consulta señalando que la competencia para autorizar dichos espectáculos extraordinarios le correspondía a la Comunidad de Madrid.

Interpuesto recurso de apelación, la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid había estimado el recurso, dando la razón a la Asociación Vecinal, al señalar que el Juzgado debía hacer admitido el recurso y por tanto entrar a analizar el fondo del asunto.

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Tras la inadmisión del recurso de casación preparado por el Real Madrid Club de Fútbol, las actuaciones vuelven al Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 31 de Madrid que tendrá que decidir sobre la desestimación presunta de la consulta planteada.