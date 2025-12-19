Agencias

Mueren siete personas por el derrumbe de una mina en el sureste de Senegal

Al menos siete personas han muerto a causa del derrumbe de una mina en la localidad senegalesa de Kharakheyna, situada en la región de Kédougou (sureste), según han confirmado las autoridades, que por el momento no descartan que la cifra de víctimas pueda aumentar en las próximas horas.

El director de Minas de Kédougou, Abou Sow, se ha trasladado al lugar del suceso para pedir a la empresa encargada de las operaciones que refuerce las medidas de seguridad y rendir homenaje a las víctimas, según ha recogido el portal de noticias Seneweb. "Es una situación profundamente desoladora", ha manifestado.

Asimismo, ha subrayado que las víctimas operaban en la zona de forma clandestina y ha lamentado que "la situación tuviera lugar en un perímetro autorizado a una sociedad minera", por lo que ha insistido en la necesidad de que incremente el despliegue de guardias de seguridad para vigilar las instalaciones.

Sow ha reseñado además que el aumento de estas actividades irregulares deriva también de la situación económica y de seguridad en la región, que ha descrito como "preocupante". "El Estado relanzó el proyecto de regulación de la minería, porque es una realidad que no podemos ocultar", ha zanjado.

EuropaPress

