Muere un hombre en un incendio en una vivienda en L'Hospitalet de Llobregat (Barcelona)

Un hombre de 72 años ha muerto en un incendio que ha quemado una cocina de un noveno piso de una vivienda de la Travessera Industrial de L'Hospitalet de Llobregat (Barcelona), según han informado los Bombers de la Generalitat en un comunicado este viernes.

Tras recibir el aviso a las 22.34 horas de este jueves, los Bombers han activado 7 dotaciones al servicio, 4 camiones de agua y una autoescala de los parques de L'Hospitalet, Cornellà de Llobregat y el Prat de Llobregat (Barcelona), y 2 dotaciones de coordinación.

A su llegada, han encontrado un incendio completamente desarrollado que ha roto por la fachada en el noveno piso de un inmueble de planta baja más 12 pisos, con la posibilidad de que hubiera una persona en el interior del piso que estaba ardiendo.

Han forzado la puerta para acceder y, en el interior del noveno piso, han localizado a un hombre inconsciente, que han extraído de urgencia hasta el exterior para ser atendido por el Sistema de Emergencias Médicas (SEM), aunque después de realizar las maniobras de reanimación cardiopulmonar, el médico ha certificado su muerte.

En este servicio, que se ha saldado sin más víctimas encontradas y sin desperfectos estructurales en el bloque, han trabajado 5 ambulancias del SEM y varias patrullas de los Mossos d'Esquadra, que se han hecho cargo de las diligencias pertinentes.