Maduro promete "romper con el maleficio de la traición" a Venezuela tras las "agresiones" de EEUU

El presidente venezolano, Nicolás Maduro, ha prometido "romper con el maleficio de la traición" al país caribeño y ha insistido en que "defenderá con lealtad la patria" ante las "agresiones" de Estados Unidos, que ha anunciado un "bloqueo completo" a la entrada y salida de barcos venezolanos.

Así, el mandatario ha expresado su "lealtad al comandante Hugo Chávez" y ha señalado que "este juramente se cumple con el alma arrugada pero decisión absoluta, a riesgo de la propia vida".

"Vine a jurar y a decirle al comandante Chávez en un mensaje, desde la profundidad del alma popular: comandante Chávez, no te fallaremos. En Venezuela romperemos el maleficio de la traición y te seremos leal aquí en esta vida y más allá en todas las vidas que nos toque", ha expresado, según informaciones recogidas por el diario 'El Universal'.

"El pueblo no estaba tan empoderado, tan organizado como lo está hoy, porque antes tenía conciencia revolucionaria, pero hoy tiene una conciencia superior, que es una conciencia patria que une el conocimiento revolucionario con la conciencia del terruño", ha apuntado.

En este sentido, ha expresado su "lealtad absoluta a la patria y el pueblo, a Bolívar y a la historia, al resucitador del proyecto original del gigante de gigantes y gran guerrero, Simón Bolívar".

Estas declaraciones llegan después de que el Ejército estadounidense haya matado a varias personas en un nuevo ataque contra embarcaciones en el océano Pacífico. Estos ataques, que se suman a los del mar Caribe y dejan ya más de 90 víctimas mortales, buscan servir para ejercer presión sobre el Gobierno del presidente venezolano, Nicolás Maduro, y responden a la supuesta lucha de Washington contra el narcotráfico.

