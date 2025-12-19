Agencias

La Princesa Leonor realiza su primer vuelo en solitario en el Pilatus, el avión de entrenamiento del Ejército del Aire

La Princesa Leonor efectuó su primer vuelo en solitario este jueves en el avión de entrenamiento Pilatus P-21 con el que realizan su instrucción todos los alumnos del Ejército del Aire y del Espacio en el marco de la formación que inició el pasado 1 de septiembre en la Academia General del Aire (AGA) en San Javier (Murcia).

La heredera al trono ha pilotado finalmente el avión sin la compañía de un instructor, tras haber realizado las pertinentes clases en simulador y los vuelos junto a uno de los profesores de la academia, pasos previos antes de la conocida como 'suelta', según ha informado este viernes la Casa del Rey, que ha publicado varias imágenes del momento.

La Princesa de Asturias se incorporó como alumna de cuarto curso, con el grado de alférez, a la Academia, iniciando su instrucción con cierto retraso en comparación con sus compañeros, al no haber efectuado en San Javier los tres cursos anteriores.

Por regla general, los alumnos suelen realizar su primer vuelo junto con un instructor al mes o mes y medio de llegar a la academia, sin que haya plazos fijos para que esto ocurra, y solo una vez que el instructor considera que están suficientemente preparados se produce el primer vuelo en solitario.

Antes de ello, es necesario recibir formación teórica respecto al aparato, que ha sustituido al C-101 popularmente conocido como 'Culopollo', y luego ponerla en práctica en los simuladores. Primero en el CBT (Computer Based Training), más sencillo y que cuenta con tres pantallas que brindan imágenes de lo que sería el exterior así como con una réplica de los mandos.

Tras ello, pasan al FTD (Full-fligh Training Device), un simulador avanzado que replica la cabina del Pilatus y brinda una visión de 180 grados que permite tener una experiencia prácticamente real de lo que supone pilotar uno de estos aparatos. Además se entrenan con todo el equipo que llevarán a bordo y que pesa unos 7 kilos.

EuropaPress

