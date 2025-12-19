Agencias

La ONU denuncia la muerte de uno de sus trabajadores tras ser detenido en Sudán del Sur

Naciones Unidas ha denunciado este viernes la muerte de uno de sus trabajadores bajo custodia de "actores de seguridad" en Sudán del Sur y ha reclamado a las autoridades del país africano que lancen una "investigación exhaustiva" para intentar esclarecer las causas de su arresto y su posterior fallecimiento.

La Misión de la ONU en Sudán del Sur (UNMISS) ha indicado en un comunicado que esta persona, no identificada, trabajaba en Wau, en Bahr el Ghazal Occidental, antes de especificar que fue detenida el 15 de diciembre por "actores de seguridad". Tras ello, hubo contactos con las autoridades para determinar su paradero y lograr su liberación.

"La UNMISS está profundamente triste por este acto atroz y extiende sus condolencias a la familia de la víctima y a sus seres queridos", ha manifestado a través de un comunicado, sin que el Gobierno de Sudán del Sur se haya pronunciado por ahora sobre el incidente.

Así, la oficial a cargo de la UNMISS, Anita Kiki Gbeho, ha afirmado que la misión está "devastada" por lo sucedido. "El asesinato de miembros del personal de la ONU es inaceptable. Pedimos una investigación inmediata y exhaustiva para entender las circunstancias de su detención y posterior muerte y garantizar que los responsables rinden cuentas". "Es imperativo que se respete la seguridad del personal de la ONU", ha zanjado.

