Jota Peleteiro, ausente en la función de Navidad de sus hijos. La sorprendente reacción de Jessica Bueno

A raíz de sus recientes apariciones en televisión, la relación entre Jessica Bueno y Jota Peleteiro ha estado en el centro del interés público, especialmente tras la formalización de acuerdos legales vinculados a su separación. En este contexto, la asistencia de Bueno sin su expareja al festival navideño escolar de sus hijos en Sevilla se convirtió en objeto de seguimiento, ya que, según consignó Europa Press, la ausencia de Peleteiro evitó la posibilidad de un encuentro tenso entre ambos y la cobertura periodística del evento escolar.

Tal como informó Europa Press, la función de Navidad del colegio donde estudian Jota Jr. y Alejandro, los hijos que comparten la modelo y el exfutbolista, se celebró el jueves, en la antesala de las vacaciones escolares. Jessica Bueno acudió sola al acto, lo que no pasó desapercibido para las cámaras y reporteros presentes, que recogieron tanto sus declaraciones como su reacción ante la ausencia pública de su expareja. “Imagino que al final si no podía viajar hoy, pues… venir desde… no sé dónde está exactamente, pero venir desde lejos para ver la función pues le habrá resultado complicado”, expresó Bueno ante Europa Press, refiriéndose a quien fue su pareja y padre de los menores.

El medio europeo detalló que Peleteiro actualmente reside junto a Ajla Etemovic, con quien tiene un hijo llamado Mansour-Malik, alternando períodos en Bilbao y Arabia Saudí. Las circunstancias geográficas habrían jugado un papel determinante en la imposibilidad del exfutbolista de estar presente en Sevilla para el evento escolar. Esta explicación fue planteada por la propia Bueno, que, según relató Europa Press, optó por subrayar los factores logísticos, sin entrar en confrontaciones públicas en una fecha significativa para sus hijos.

El contexto mediático que rodeó el acto escolar venía precedido por declaraciones cruzadas entre Bueno y Peleteiro en televisión. Dos semanas antes del festival, ambos protagonizaron intervenciones en el programa ‘¡De Viernes!’. Allí, Peleteiro informó sobre la firma de un acuerdo judicial y dirigió manifestaciones contra Kiko Rivera, expareja de Bueno, a quien responsabilizó por la desvinculación económica respecto a Fran, hijo de ambos. Europa Press recogió que Jessica Bueno respondió en el mismo programa, desmintiendo la versión del exfutbolista y acusándolo de faltar a la verdad en distintos aspectos, señalando que sus palabras solo pretendían mejorar su imagen ante el público e implicar a Rivera en el debate.

La polémica generada en horario de máxima audiencia amplificó la tensión en torno a la pareja y, según Europa Press, incrementó el interés respecto a cómo enfrentarían ambos el reencuentro durante la función escolar. La propia Bueno no eludió admitir cierto alivio ante la ausencia de Peleteiro, ya que ello evitó que padres, alumnos y reporteros fueran testigos de un posible desencuentro o nuevos intercambios de declaraciones en directo.

La cobertura de Europa Press expone que tanto la controversia en televisión como la vida actual de los protagonistas marcan la frecuencia y manera de su asistencia a actos familiares. La fluctuación de la residencia de Peleteiro, los compromisos profesionales y las dificultades logísticas han definido el modo en que ambos padres gestionan su presencia en actividades cruciales para sus hijos. Por su parte, Bueno, que mantiene presencia en programas televisivos como ‘Supervivientes All Stars’, ha priorizado una imagen conciliadora al hablar públicamente de la ausencia de su expareja en el colegio.

De acuerdo con Europa Press, la reciente polémica sobre la manutención de Fran, el hijo que Jessica Bueno tuvo con Kiko Rivera, añadió otra capa de dificultad en las relaciones familiares. Las acusaciones públicas y las respuestas televisivas entre los protagonistas incrementaron el interés mediático por cada gesto y decisión tomada en el ámbito privado, incluida la asistencia a celebraciones escolares. Pese a la notoriedad del conflicto, la actitud de Bueno durante el festival fue interpretada por los presentes como una apuesta por la serenidad, priorizando el bienestar de sus hijos y reduciendo la exposición a potenciales episodios conflictivos frente a la prensa.

El medio enfatizó que la dinámica familiar entre Bueno y Peleteiro, marcada por la separación, los acuerdos judiciales recientes y la vida en distintos lugares, tiene un impacto directo en la manera en que ambos abordan los compromisos que involucran a los menores. Además, la cobertura crítica y persistente en los medios de comunicación obliga a ambos a justificar, matizar o explicar sus ausencias y decisiones, contribuyendo a prolongar la controversia pública en torno a su convivencia y a la crianza de los hijos.

Según Europa Press, el evento escolar se mantuvo sin incidentes, y la participación exclusiva de Jessica Bueno fue elogiada por su discreción y prudencia, en contraste con la habitual sobreexposición mediática de la pareja tras la ruptura. El reporte concluyó que la gestión de la exposición pública en eventos familiares sigue representando un reto para figuras públicas implicadas en procesos de separación y reestructuración familiar.