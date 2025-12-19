Agencias

IU envía "todo su apoyo a los agricultores" movilizados en Bruselas contra "recortes" en la PAC y la firma de Mercosur

El secretario general del Partido Comunista de España (PCE) y diputado nacional del grupo Sumar por Córdoba, Enrique Santiago (IU), ha trasladado este viernes "todo" el apoyo de su espacio político "a los agricultores que se han manifestado en Bruselas contra los recortes de la política agraria comunitaria (PAC) y contra la firma" del tratado comercial de Mercosur.

Así lo ha manifestado el también representante de Izquierda Unida (IU) en unas declaraciones remitidas este viernes a los medios de comunicación en la que ha subrayado que, "entre los aranceles al campo impuestos unilateralmente por el Gobierno de los Estados Unidos, y los recortes del presupuesto de la política agraria comunitaria, más de un 20% a España, según la última propuesta que quiere hacer la Unión Europea para gastar en rearme, se está condenando al campo a la desaparición".

"Si a esto le sumamos la pretensión de firmar el acuerdo con Mercosur, que no es más que la entrega de los productos del campo a las grandes multinacionales agroalimentarias, despojando a los pequeños y medianos productores de cualquier capacidad de sobrevivir en este complejo mercado, el resultado va a ser catastrófico", ha advertido Enrique Santiago antes de exigir, por ello, "el fin de los recortes en la política agraria comunitaria".

El diputado de Sumar ha apuntado que "no es procedente dedicar a rearme, a armas, a guerras, el dinero que tiene que garantizar la sobrevivencia del campo andaluz y de todo el campo español", y --según ha continuado--, "por eso vamos a estar al lado de todas las organizaciones agrarias para evitar la firma de Mercosur en todo lo relativo a la agricultura y la ganadería".

Tras señalar que "las cláusulas que se están pretendiendo imponer", las llamadas "de salvaguarda, realmente son inoperantes", ha aseverado que "estamos hablando de soberanía alimentaria, de mantener el sector productivo en Andalucía, en Córdoba y en toda España, y estamos también hablando de proteger la calidad de los alimentos evitando productos fitosanitarios que son tremendamente perjudiciales", según ha agregado Enrique Santiago para finalizar.

